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疫情堅守崗位、陪失智醫查房 三總「6S」背後有洋蔥

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
失智長輩用餐容易嗆咳，照服員賴嬌娥都會在旁協助。圖／三軍總醫院附設護理之家提供
失智長輩用餐容易嗆咳，照服員賴嬌娥都會在旁協助。圖／三軍總醫院附設護理之家提供

今年5月本土疫情爆發，全國三級警戒長達兩個月，日前疫情趨緩，開放醫院、機構探病，不料近期多起Delta確診案例，使得桃園及雙北再度加嚴，禁止醫院、長照機構探病。居住在長照機構的長輩，受疫情影響無法與家人團聚，透過護理師及照服員悉心照顧，得以控制病情不惡化。

三軍總醫院附設護理之家每季舉辦「6S」照服員選拔，「6S」包括「微笑Smile」、「機警Smart」、「速效Speedy」、「誠實Sincerity」、「學習Study」、「專業Specialty」，至今邁入第3年，此次獲得第一名的照服員賴嬌娥，已有10年照服員資歷，深受長輩及家屬認可，院方特別表揚、給予獎勵金，鼓勵照服員的職場表現。

三總護理之家督導長潘玉玲表示，護理之家有200多床，加上汀州院區還有呼吸照護病房，所需用照服員人數相當多，以往會在護師節時一同表揚照服員，但無法凸顯照服員的辛苦，因此三總自辦票選活動，希望照服員的努力被看見，肯定自我價值。

照服員賴嬌娥表示，擔任照服員10年以來，多半是照顧失智長輩，會盡量了解每個長輩的個性、需求，盡可能提供長輩需要的服務。「以後我老了會不會也失智」，她時常換位思考、自我提醒，若自己未來也變成失智者，會希望如何被對待，也因此更多耐心、關心，把長輩當作自己家人看待。

「伯伯，你看我今天帶這個頭飾好看嗎？」賴嬌娥發現，失智長輩若減少與人互動，容易陷入憂鬱，她盡可能與長輩說話，即便長輩不一定搭理、自言自語也無所謂，至少透過語言刺激，讓長輩轉移注意力。此外疫情期間，無法舉辦大型活動，避免失智長輩加速退化，更需要因材施教，或是讓長輩透過視訊與家人互動，避免鬱鬱寡歡。

潘玉玲表示，因失智住民容易吞嚥嗆咳，即便已細碎飲食，用餐時仍然要注意。此外有些長輩重度失智，狀況不穩定、不容易信任他人，常有肢體衝突，因此也會教導照服員，適時與長輩保持距離，萬一有突發狀況，也要請護理師協助。

失智長輩照顧不易，潘玉玲表示，還是有許多有趣的住民，也有些住民過往是高學歷，像有一位失智長輩以前是醫師，他常年工作習慣每天要查房，經過考量後，同意讓他去拜訪別的病房。過去也有一對夫妻，爺爺記憶停留在旅居德國期間，不曉得奶奶也住在護理之家，且就在他對面，爺爺每次吃東西都要留一半給奶奶，而奶奶也會透過視訊，告訴爺爺「我拿到囉」，彷彿兩小無猜。

潘玉玲指出，照顧失智長輩的照服員，多半都有3年以上資歷，最長還有11年，隨著台灣社會高齡化，照服員需求會越來越高，近期也有年輕化趨勢，有20多歲大學剛畢業的新鮮人來應徵照服員。她表示，很鼓勵照服員在職進修，已有照服員碩士畢業持續讀博班，盼未來照服員專業性提高，工作定位更佳。

賴嬌娥任職照服員10年，照顧失智長輩經驗十足。圖／三軍總醫院附設護理之家提供
賴嬌娥任職照服員10年，照顧失智長輩經驗十足。圖／三軍總醫院附設護理之家提供
照服員賴嬌娥協助失智長輩翻身拍背。圖／三軍總醫院附設護理之家提供
照服員賴嬌娥協助失智長輩翻身拍背。圖／三軍總醫院附設護理之家提供

照服員 失智 疫情

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