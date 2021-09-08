卡關逾80天！台灣荔枝芒果仍禁銷紐西蘭 陳吉仲表尊重

紐西蘭從今年6月18日發現一批運抵紐西蘭的台灣芒果和荔枝裡面出現東方果實蠅幼蟲，因此暫停台灣的芒果、荔枝輸往紐西蘭至今已80天，至今尚未恢復；農委會主委陳吉仲今天表示，尊重當地進口國處理，後續檢疫部分，只要符合還是可持續貿易，不會因為單一事件受到影響。

農委會防檢局表示，已提供資料送紐西蘭審查，請紐方恢復我荔枝、芒果輸銷；但紐西蘭目前受到新冠肺炎四級警戒影響，人員無法到辦公室上班；防檢局將持續催洽，促請紐方儘速同意恢復輸銷。

根據農委會的資料顯示，截至9月7日為止台灣荔枝外銷共221.62公噸，外銷紐西蘭為3.64公噸，而最後一次出口為6月16日共2.4公噸；而芒果到7日為止一共外銷7225.54公噸，外銷紐西蘭有1.06公噸，最後一次外銷也是6月16日有0.91公噸，顯示今年紐西蘭向我國下禁令後，至今我國芒果荔枝仍禁止外銷紐西蘭。

今年6月6日，陳吉仲在臉書宣布台灣荔枝首銷紐西蘭，首批336公斤輸紐荔枝在奧克蘭檢疫合格後放行，但沒過多久，6月18日農委會防檢局就接獲紐西蘭政府通報，鮮果發現有東方果實蠅幼蟲，由於當時芒果已經通關，並沒有發現有果實蠅，因此防檢局立刻去函紐西蘭，要求恢復芒果外銷；但不論芒果或荔枝直到產季結束，都沒有恢復外銷紐西蘭。