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北大武山檜谷山屋10日起開放入住 床位僅開放14床

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
北大武山檜谷山屋10日起開放山屋入住，開放入住人數以原住宿量三分之一為上限，即開放床位14床。圖／屏東林區管理處提供
北大武山檜谷山屋10日起開放山屋入住，開放入住人數以原住宿量三分之一為上限，即開放床位14床。圖／屏東林區管理處提供

配合中央流行疫情指揮中心宣布7日起放寬部分防疫措施，林務局屏東林區管理處指出，登山設施部分，10日起除了原已開放檜谷山屋周遭營地外，再開放山屋入住，開放入住人數以原住宿量三分之一為上限，即開放床位14床，山屋室內空間及營帳內有非同住親友者，所有人員均應戴口罩，藤枝國家森林遊樂區因聯外道路仍在修復中暫不開放，另月光山登山步道亦因道路邊坡坍方，也暫不開放。

林務局屏東林區管理處指出，開放森林育樂場域解說導覽服務預約（原則 20 人以上、120 人以下的團體，需在入園前15天預約申請），國家森林遊樂區仍實施遊客人數總量管制，入園人數維持原承載量的8成（墾丁600人、雙流800人），到達人數上限採一出一進。

入園遊客須量測體溫，額溫達攝氏37.5度以上者，不得入園；遊客須全程戴口罩，並避免戶外300人、室內80人以上群聚，且需維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。雙流自然教育中心已提供全戶外課程，課程以80人為上限，教具均會消毒，學員們可安心參與課程活動。

屏東林區管理處表示，各森林育樂場域開放情形，會視國內疫情狀況與地方政府最新發布的管制公告內容滾動式調整，請遊客出發前務必至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢想去的場域開放情形與人流管制上限，林道資訊請至林務局官網查詢(https://www.forest.gov.tw/0003286 )；並請大家落實自身健康管理，若身體不適，請避免出遊。

屏東 疫情 口罩

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