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8旬翁洗腎後難止血 醫：腎友應注意3大症狀防血管狹窄

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
8旬老翁血管狹窄，經過氣球擴張手術後回復血管通路功能，讓洗腎能夠順利進行。 圖／中醫大新竹附醫提供
8旬老翁血管狹窄，經過氣球擴張手術後回復血管通路功能，讓洗腎能夠順利進行。 圖／中醫大新竹附醫提供

一名80歲彭姓老翁接受洗腎治療，近日發現洗腎後止血不易，甚至超過30分鐘都無法止血，到醫院求診，醫師以透析儀器檢查，發現老翁靜脈壓力過高，再經過高精度血管攝影發現狹窄病灶，以氣球撐開手術，經過半個小時，原本0.1公分的人工血管，恢復到0.6公分，回復病患血管通路功能，讓洗腎能夠順利進行。

中國醫藥大學新竹附設醫院心臟外科醫師林俊閔表示，台灣有超過9萬人因腎臟衰竭，需要「洗腎」的血液透析治療，一般作在手臂上的動靜脈廔管或是人工血管，提供血液透析的管路，但是有一半以上的洗腎腎友，不知道人工血管長期使用會發現異常功能。

因此建議，只要腎友出現三大症狀，一定要盡速就醫，第一個是洗腎後止血需要時間較長，第二是平日觸摸時的強勁血流消失、變成跳動的感覺，第三則是洗腎過程中，透析儀器常常發出警示，提醒靜脈壓力過高，要盡速就醫。

林俊閔指出，發生上述狀況，代表人工血管已經變得狹窄，還未形成大問題，讓醫師提早介入治療， 防範於未然。如果沒有緊急就醫，血管阻塞，無法洗腎，必須擴大侵入性治療，除了要移除血栓，還要開傷口，過程更辛苦。

彭姓老翁因洗腎後止血不易到醫院求診，醫師以透析儀器檢查，發現老翁靜脈壓力過高，再經過高精度血管攝影發現狹窄病灶。 圖／中醫大新竹附醫提供
彭姓老翁因洗腎後止血不易到醫院求診，醫師以透析儀器檢查，發現老翁靜脈壓力過高，再經過高精度血管攝影發現狹窄病灶。 圖／中醫大新竹附醫提供

洗腎 醫師 血液透析

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