婦人五十肩復健3個月未好轉 就醫發現肩膀長骨刺

一位55歲中年婦女因長期做家事，導致肩膀持續疼痛，手臂也舉不起來，睡覺還會痛醒，原本以為是五十肩進行復健，也嘗試針灸，但都未好轉，再度就醫經醫師診斷，婦人不僅有五十肩還有夾擊症，也就是俗稱的長骨刺，婦人經過肩膀關節鏡微創手術，將骨刺磨除並將五十肩鬆解，傷口不到1公分，術後隔天就可以出院，練習肩膀活動，恢復生活品質。

新竹台大分院生醫醫院竹北院區骨科部醫師黃鼎鈞表示，五十肩的學名為「沾粘性肩關節炎」，它的成因主要是反覆的小創傷造成發炎，在發炎過程造成肩關節的沾黏，進而限制活動，疼痛影響睡眠為此疾病特色。

五十肩疾病前期是劇痛加上肩膀活動逐漸受限，治療方式以消炎止痛藥、注射藥物和復健為主，待病人肩膀活動慢慢恢復；如果活動度沒有恢復或者恢復不良的時候，就可以考慮安排手術處置。

夾擊症則是肩膀（峰）天生的形狀或因為退化而產生骨刺，造成其底下通過的旋轉肌腱容易與其摩擦，可能造成旋轉肌破裂，初期症狀是抬手肩膀會痛，等到旋轉肌破裂，可能就會痛得抬不起來，睡覺時可能也會痛，需要尋求專業骨科醫師診視，而不是一味的當作五十肩治療，否則旋轉肌腱一旦破裂，縫補手術就需要數月至半年的恢復期，得不償失。

黃鼎鈞說，肩關節鏡微創手術是利用數個不到1公分的傷口，將肌肉撐開減少破壞，不像傳統手術動輒5到8公分，且大幅度降低手術後的後遺症，包括疼痛與沾黏，比傳統手術更有效、更安全，也可針對五十肩進行關節囊的放鬆，及肩膀骨刺的移除。

若病人同時有鈣化性的肌腱炎，或旋轉肌袖（腱）的破損，也可同時檢查發現並處理，減少病患多次手術的痛苦，術後即可開始自行復健，比傳統手術的恢復期縮短數周至數月，幫助患者盡速恢復工作與生活。