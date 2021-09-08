投入南投信義遠距醫療 中國附醫秀視訊+AI診斷

中國醫藥大學附設醫院承接健保署「山地離島醫療給付效益提昇計畫」在南投縣信義鄉地利村設立門診服務迄今21年，成果斐然，上午特別分享深耕偏鄉醫療服務短片及展示遠距醫療執行現狀；健保署署長李伯璋也到場頒發感謝狀，肯定中國附醫長期投入偏鄉醫療的貢獻與熱忱，並以科技改善偏鄉醫療資源的不足。

李伯璋也認為，以視訊遠距看診現也有醫療院所可以執行，尤其是在防疫期間，可發揮很大的效果，但中國附醫特別還加入了AI以及AR技術，協助醫師判讀和診斷，經驗非常寶貴，值得其他醫院參考，健保署也十分重視，未來可以推廣。

他說，信義鄉很遠也很大，這也讓他想起高雄那瑪夏曾因公路斷了，居民沒得看病，他利用山區纜車替器官移植病人送藥的情形，「對於偏鄉離島的病人而言，的確是很困難」，他內心感觸很多，要感謝醫界的朋友那麼用心的照顧民眾。

中國附醫上午以視訊方式與設在地利村的診所醫師楊鈺雯連線，分別為有眼疾和皮膚病的居民看病。因為楊鈺雯是家醫科醫師，她把病人的檢查影像傳給眼科醫師田彭太，以及讓皮膚科醫師謝雅惠能實際看到病人的症狀，而能藉此診斷病人病情，讓患者得到治療。

院長周德陽說，信義鄉地利村醫療資源缺乏，在中國附醫提供醫療服務之前不但沒有醫療院所、沒有醫護人員、連藥局也沒有；民眾到南投最近醫療院所就醫來回至少需費時6小時以上，該院因此派駐專任醫師並聘任當地護理師，提供心臟科、胸腔科、婦產科與小兒科等專科診療，落實醫療在地化，提供醫學中心級專業醫療照護。

他說，健保署宣布今年為遠距醫療健保給付元年，該院因此申請加入健保署「全民健康保險遠距醫療給付計畫」上個月19日獲健保署同意通過實施，也是中部第一家通過遠距醫療計畫執行院所。另也新購眼科、耳鼻喉科與心臟科等可攜式檢查設備、提升網路頻寬與確保資通安全、安排專科醫師會診服務，投入人力物力等遠距醫療資源超過200萬元以上。