國道爆胎、缺油水電等狀況多 最高可開罰6千元
中秋節連假將屆，預期高速公路將湧入大量車潮，高速公路局提醒用路人，出遊前應做好車輛保養，避免車輛發生故障對整體車流造成影響；行駛國道中若遇救災車輛或事故處理車輛時，請儘速禮讓避免影響救援作業時效，也能提早紓解事故所造成的壅塞。
高公局表示，國道故障車輛多屬缺水、缺油、缺電、溫度過高、爆胎及其他無法啟動等問題，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者將依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人3000至6000元罰鍰；而車輛缺水、缺油等問題，將處600至1200元罰鍰。
高公局也提醒，用路人若於高速公路發生上述緊急狀況，可立即撥打110或1968免付費專線求援。
此外，因連假車流量大，發生事故時，警方與事故處理人員較難快速抵達現場，請用路人禮讓救護車、警車、消防車及事故處理車輛，事故愈早排除，交通愈快暢通。
高公局表示，中秋節連假期間實施入口匝道封閉管制措施，其中國5將於9月18、19日，每日0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口；西部國道於9月18、19日全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，9月20、21日全日封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、每日7-19時則封閉國1虎尾北向入口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言