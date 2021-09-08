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獨／幼兒園群聚案延燒 里長證實篩檢隊進駐板橋近千人社區

國道爆胎、缺油水電等狀況多 最高可開罰6千元

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
高公局表示，中秋節連假期間實施入口匝道封閉管制措施，其中國5將於9月18、19日，每日0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口。圖／高公局提供
高公局表示，中秋節連假期間實施入口匝道封閉管制措施，其中國5將於9月18、19日，每日0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口。圖／高公局提供

中秋節連假將屆，預期高速公路將湧入大量車潮，高速公路局提醒用路人，出遊前應做好車輛保養，避免車輛發生故障對整體車流造成影響；行駛國道中若遇救災車輛或事故處理車輛時，請儘速禮讓避免影響救援作業時效，也能提早紓解事故所造成的壅塞。

高公局表示，國道故障車輛多屬缺水、缺油、缺電、溫度過高、爆胎及其他無法啟動等問題，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者將依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人3000至6000元罰鍰；而車輛缺水、缺油等問題，將處600至1200元罰鍰。

高公局也提醒，用路人若於高速公路發生上述緊急狀況，可立即撥打110或1968免付費專線求援。

此外，因連假車流量大，發生事故時，警方與事故處理人員較難快速抵達現場，請用路人禮讓救護車、警車、消防車及事故處理車輛，事故愈早排除，交通愈快暢通。

高公局表示，中秋節連假期間實施入口匝道封閉管制措施，其中國5將於9月18、19日，每日0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口；西部國道於9月18、19日全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，9月20、21日全日封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、每日7-19時則封閉國1虎尾北向入口。

高速公路 中秋節

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