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中秋補班未調整工作時序 公司最高可罰100萬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
中秋連假需調整工時時序，否則有違法疑慮，業者最高可罰百萬元。聯合報系資料照
中秋連假需調整工時時序，否則有違法疑慮，業者最高可罰百萬元。聯合報系資料照

中秋節將至，根據行政院人事行政總處所公告的110年行政機關辦公日曆，今年中秋節有4天連續假期，並先於9月11日補班，北市勞動局長陳信瑜提醒，照日曆表安排員工上班的公司，須完成實施8周變形工時時序，否則有違法疑慮，可處2萬以上、100萬以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名。

陳信瑜指出，因行政機關辦公日曆表排定食，若遇周二或周四為紀念日及節日的放假，會將周一或周五調整為放假日，並另安排一日補班。

以今年中秋節為例，就是將原訂休息日的9月11日周六，與原定工作日的9月20日周一調換，變成9月11日為工作日，9月20日為休息日。

勞動局說明，公司要實施8周變形工時才能合法完成上述調整，若公司未採變形工時或採2周變形工時，恐在補班當周產生例假日、休息日不足而違法情況。

另外，採取變形工時也須先經過工會同意，若公司無工會者，經勞資會議同意後，才能適用行政機關辦公日曆表上班，或得將8周內的正常工作時數加以分配。

中秋節 工時

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