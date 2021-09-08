食藥署訂新規 未來蘆薈產品須標「孕婦忌食」

市面上許多膠囊、錠劑會萃取蘆薈葉，標榜可幫助排便。但避免引起肝腎毒性，衛福部食藥署去年10月便預告「食品原料蘆薈之使用限制及標示規定」草案，只允許兩種蘆薈可作為食品原料，並要求蘆薈素的含量不可超過10ppm。食藥署今則再度預告 ，進一步要求使用蘆薈葉作為原料的食品，必須標示「孕婦忌食」警語字樣，違者最重可罰新台幣300萬元。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，蘆薈葉主要含有的活性成分為蘆薈素，是屬於羥基蒽類衍生物（hydroxyanthracene derivatives），長期食用含羥基蒽類衍生物的食品或膳食補充品有肝腎毒性。

去年已預告，若要使用蘆薈當作食品原料，僅可使用費拉蘆薈（A. vera）及好望角蘆薈（A. ferox）品種的葉子，且須確實完全去皮後，才能加工使用，且蘆薈素（aloin）的含量不可以超過10ppm。

但一般飲料使用的蘆薈塊尚可以肉眼確認是否完全去皮，但作為膠囊、錠狀等食品則無法辨別。而蘆薈葉的羥基蒽類衍生物恐導致孕婦子宮收縮，造成流產，因此進一步規範產品須標示「孕婦忌食」的警語字樣。

不過廖家鼎說，如果產品檢具經檢驗機構檢驗所含「蘆薈素」含量低於1ppm分析證明，就能不必標示相關警語。

草案若順利通過，預定自112年1月1日生效，若違反規定則可依食安法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；但製造日期或進口產品輸入日期在草案生效前者，可繼續販賣至其有效日期屆至為止。