雙鐵取消降載 花蓮中秋返鄉專車釋2成防疫保留座今開賣

花蓮縣政府開辦中秋返鄉專車搶手，已銷售一空。縣府配合中央流行疫情指揮中心最新指引，及台鐵最新售票規定，將為防疫考量保留的2成座位釋出供民眾購票，今天在縣政府民政處售票，縣民、身分證U開頭及在花蓮工作者的本人及配偶、直系血親及配偶都可購票。

縣府提醒，專車為服務性質，不接受退票也不能轉售。但若疫情有變化，中央流行疫情指揮中心更新指引，或是台鐵售票規定改變，將依規定辦理退票。

花蓮縣府每年春節、清明、端午、中秋連假推出專車方便縣民返鄉團聚，今年端午節考量疫情，不鼓勵跨縣市移動而停辦，中秋連假則因疫情趨緩，恢復開辦，來回各一班PP自強號列車，根據防疫指引降載售票，每列次原有566個座位，只賣8成票452個座位。

縣府民政處表示，中秋返鄉車票非常搶手，這個月1日開始售票，452個座位已經銷售一空。縣府依據中央流行疫情指揮中心6日公布最新指引，並配合台鐵局7日取消降載的最新售票規定，將乘車數放寬到全部座位，決定將防疫保留的2成座位共114張票全數釋出，今天售票。

今天在民政處售票到下午5時，售完為止。發車時間，台北往花蓮班車為9月17日晚間8時47分於台北火車站發車；花蓮往台北班車為9月21日下午2時30分於花蓮火車站發車，全票200元，半票100元。

搭車返鄉專車乘車須攜帶身分證或健保卡以備查驗，在花蓮工作檢附工作證，親屬關係應出示完整戶口名簿或戶籍謄本。也需配合台鐵局防疫措施，旅客進站乘車須量體溫、戴口罩，並落實實聯制登記，車上禁止飲食。