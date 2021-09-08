颱風眼清晰！ 中颱璨樹最快明晚海警 影響台灣時間點曝

燦樹颱風來勢洶洶，氣象局表示，目前璨樹颱風位置距離台灣鵝鑾鼻東南東方1380公里海面上，未來會沿著太平洋高壓邊緣，朝西北西方向前進，預計影響台灣時間會在周六以後。不排除明天晚上或是後天清晨發布海警；至於是否有可能發布陸上颱風警報？氣象局表示，由於璨樹颱風的颱風眼相當清晰，但暴風圈半徑沒有很大，大約120公里，是屬於比較小但很扎實的颱風，是否會碰觸到陸地，還要再觀察。

氣象局表示，今天到周五，受到太平洋高壓影響，依舊是晴朗炎熱，午後有局部雷陣雨的天氣型態，周六開始，隨著璨樹颱風接近，會開始對台灣天氣造成影響。

氣象局表示，目前康森颱風在菲律賓上空，未來將通過南海，往海南島前進，對台灣沒有直接影響；璨樹颱風則因為海氣條件很好，昨天晚上到今天上午這段時間迅速增強，目前已達到中度颱風上限的強度，還有持續增強空間。

氣象局表示，從整個颱風路徑潛勢預報圖來看，璨樹颱風路徑分布範圍很大，從台灣北部到呂宋島北邊都有可能，換言之，路徑上來講還是有稍稍的不確定性，大致而言是朝巴士海峽行進的機率最高，不排除明天晚上、後天清晨發布海上颱風警報，至於路徑還要再觀察。

氣象局也說，由於這段時間，呂宋島偏東邊位置的海氣條件很好，不排除會增強為強颱，不過過了呂宋島後，隨著海溫降低，璨樹颱風的強度會稍微減弱，在接近台灣的過程中，可能會達到強烈颱風的下限，也可能是中度颱風的等級。

氣象局表示，受到璨樹颱風外圍環流的影響，周六開始，南部、東半部、地區會有短暫陣雨、雷雨，中部以後有午後雷陣雨；周日至下周一，各地會有短暫陣雨、雷雨，特別是南部、東半部降雨會明顯，直到下周二會逐漸脫離，降雨才會逐漸趨緩。

氣象局也提醒，基隆北海岸、東半部、恆春半島、西南部、澎湖、金門周五開始會有長浪出現；周五、六，台灣附近海域風浪會逐漸增強。由於璨樹颱風朝南部前進，東半部、蘭嶼、綠島、台灣南部、澎湖、金門等地都要注意這個颱風的動態。

氣象局表示，目前璨樹颱風影響台灣的時間在周六至下周一，其中周六影響區域涵蓋南部、東半部地區，周日由於颱風更為接近，屆時全台各地都有雨，其中花東地區、恆春半島的雨勢可能會特別明顯。

至於璨樹颱風、康森颱風是否會產生藤原效應？氣象局表示，所謂的颱風效應是指兩個颱風距離1000公里左右，並產生互繞的情形，不過目前兩個颱風距離約1200公里，同樣都是朝著西北西方向前進，進入中國大陸後是否會有變化，還要再持續觀察。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，第14號颱風璨樹的眼牆雲系和颱風眼完整清晰，高強度、小半徑。