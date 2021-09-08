國人大腸癌發生率高 腹腔溫熱化療爭存活

大腸癌連續多年是我國癌症發生率首位，台中慈濟醫院治療大腸癌腹膜轉移病人，以腫瘤減積手術加上溫熱化療，2年個案平均存活率達八成。以2017年首位患者為例，存活至今已5年，是同類病人3倍多。大腸直腸科主任邱建銘指出，腹腔溫熱化療技術逐漸成熟，可望為大腸癌後期病人爭取延長存活期。

台中慈濟醫院大腸直腸科主任邱建銘說，腹膜轉移的大腸癌後期病人，治療預後通常不佳，以往術後即使接受新式化療藥物，存活時間幾乎都不超過一年半。但隨著台灣引進腹腔溫熱化療後，情況已出現轉變。

邱建銘以57歲陳先生為例說明，2017年第一次接受腫瘤減積手術合併腹腔溫熱化療至今，陳先生平時身體幾乎沒有症狀，總是精神奕奕，看不出是癌症病人。

治療期間，醫療團隊持續定期追蹤，發現狀況馬上處理，到今年7月為止，前後做過5次手術、60次化療與2次腹腔溫熱化療，至今已存活近5年。

陳先生有感而發，做該做的事，把病交給醫師，靜待治療結果，提醒病友放鬆心情最重要，他也感謝醫療團隊多年來的細心照顧，溫熱化療效果出乎他意料之外。

醫師在大腸癌腹膜轉移病人腫瘤減積手術過程，儘量清除病人腹腔內的惡性腫瘤，直到肉眼可見的乾淨程度；灌注在體內的化療藥物則搭配特殊機器，維持42度以上高溫，以發揮消滅癌細胞療效。