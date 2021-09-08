快訊

幼兒園群聚板橋社區確診6人 侯友宜：即刻全面清空大樓

獨／幼兒園群聚案延燒 里長證實篩檢隊進駐板橋近千人社區

國人大腸癌發生率高 腹腔溫熱化療爭存活

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
大腸癌連續多年是我國癌症發生率首位，台中慈濟醫院治療大腸癌腹膜轉移病人，以腫瘤減積手術加上溫熱化療，2年個案平均存活率達八成。陳先生接受手術，術後身體康復與醫師合影。圖／台中慈濟醫院提供
大腸癌連續多年是我國癌症發生率首位，台中慈濟醫院治療大腸癌腹膜轉移病人，以腫瘤減積手術加上溫熱化療，2年個案平均存活率達八成。陳先生接受手術，術後身體康復與醫師合影。圖／台中慈濟醫院提供

大腸癌連續多年是我國癌症發生率首位，台中慈濟醫院治療大腸癌腹膜轉移病人，以腫瘤減積手術加上溫熱化療，2年個案平均存活率達八成。以2017年首位患者為例，存活至今已5年，是同類病人3倍多。大腸直腸科主任邱建銘指出，腹腔溫熱化療技術逐漸成熟，可望為大腸癌後期病人爭取延長存活期。

台中慈濟醫院大腸直腸科主任邱建銘說，腹膜轉移的大腸癌後期病人，治療預後通常不佳，以往術後即使接受新式化療藥物，存活時間幾乎都不超過一年半。但隨著台灣引進腹腔溫熱化療後，情況已出現轉變。

邱建銘以57歲陳先生為例說明，2017年第一次接受腫瘤減積手術合併腹腔溫熱化療至今，陳先生平時身體幾乎沒有症狀，總是精神奕奕，看不出是癌症病人。

治療期間，醫療團隊持續定期追蹤，發現狀況馬上處理，到今年7月為止，前後做過5次手術、60次化療與2次腹腔溫熱化療，至今已存活近5年。

陳先生有感而發，做該做的事，把病交給醫師，靜待治療結果，提醒病友放鬆心情最重要，他也感謝醫療團隊多年來的細心照顧，溫熱化療效果出乎他意料之外。

醫師在大腸癌腹膜轉移病人腫瘤減積手術過程，儘量清除病人腹腔內的惡性腫瘤，直到肉眼可見的乾淨程度；灌注在體內的化療藥物則搭配特殊機器，維持42度以上高溫，以發揮消滅癌細胞療效。

邱建銘主任直言，手術後的腹腔溫熱化療灌洗時間需90分鐘以上，對病人來說，過程十分辛苦，術前必須經醫師評估，擁有較佳的身體條件，才能接受這項治療。

大腸癌連續多年是我國癌症發生率首位，台中慈濟醫院治療大腸癌腹膜轉移病人，以腫瘤減積手術加上溫熱化療，2年個案平均存活率達八成。圖／台中慈濟醫院提供
大腸癌連續多年是我國癌症發生率首位，台中慈濟醫院治療大腸癌腹膜轉移病人，以腫瘤減積手術加上溫熱化療，2年個案平均存活率達八成。圖／台中慈濟醫院提供

大腸癌 手術 腫瘤

延伸閱讀

以色列「連頭女嬰」成功分離！出生一年終「見到彼此」

不到40歲罹大腸癌第三期 全因熱愛做3件事中標

39歲不敵癌症病魔 BoA悲痛證實哥哥病逝

24歲男頭暈貧血就醫 竟發現已大腸癌末期

相關新聞

喝奶茶再檢查有助揪胰臟癌？醫：卻會讓膽囊縮小無法檢查到

日本醫界發現，照超音波前先喝罐奶茶，有助早期檢查出胰臟癌。醫師解釋，喝奶茶能夠讓腸胃充滿水份，超音波更能看到位於後腹腔的...

颱風眼清晰！ 中颱璨樹最快明晚海警 影響台灣時間點曝

燦樹颱風來勢洶洶，氣象局表示，目前璨樹颱風位置距離台灣鵝鑾鼻東南東方1380公里海面上，未來會沿著太平洋高壓邊緣，朝西北...

蘇花改9月30日開放試辦重機 八卦山隧道最快今年底也開放

蘇花改究竟何時可以開放重機行駛，備受各界關注。交通部表示，已在8月底收到公路總局的公文，目前正在彙整各單位意見，若沒有意...

國慶連假高鐵加開188班車 連同中秋釋票周五零時開搶

為服務國慶假期期間旅運需求，台灣高鐵公司宣布，自10月8日（五）至12日（二）規畫為期5天的國慶疏運，期間增開188班次...

國道爆胎、缺油水電等狀況多 最高可開罰6千元

中秋節連假將屆，預期高速公路將湧入大量車潮，高速公路局提醒用路人，出遊前應做好車輛保養，避免車輛發生故障對整體車流造成影...

中秋補班未調整工作時序 公司最高可罰100萬

中秋節將至，根據行政院人事行政總處所公告的110年行政機關辦公日曆，今年中秋節有4天連續假期，並先於9月11日補班，北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。