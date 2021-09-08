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防疫宅家當心學童視力亮紅燈 建議3至3歲半檢查視力

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市驗光師公會、驗光生公會建議孩子在3至3歲半便可以到醫院、診所的眼科進行第一次的評估檢查。圖／新竹市驗光師公會、驗光生公會提供
新竹市驗光師公會、驗光生公會建議孩子在3至3歲半便可以到醫院、診所的眼科進行第一次的評估檢查。圖／新竹市驗光師公會、驗光生公會提供

開學囉，疫情加上暑假長期宅在家，學童接觸電腦或3C產品時間大增，新竹市驗光師公會、驗光生公會指出，孩子的視力狀況非常重要，影響層面不僅在看東西，包含認知、理解與學習發展都是所關聯，建議孩子在3至3歲半便可以到醫院、診所的眼科進行第一次的評估檢查。

公會表示，家長平日除要注意管控孩子與電腦或3C產品接觸時間，也要多注意孩子日常飲食的均衡，多攝取含有葉黃素、玉米黃素、維生素A、魚油、維生素B群、維生素C、花青素等等的蔬果食物，能夠有助抵禦光害並保護眼睛。

家長除注意及檢視孩童目前的視力狀況，也要慎選要有通過國家高普考考試、具有執業登記的合格驗光人員。2016年驗光人員法公布施行後，驗光人員（驗光師、驗光生） 已成為第十五類的醫事人員。此後，必須通過國家考試領有執照者，才能自稱驗光人員，執行驗光的業務。

公會已經有合格驗光所的認証標章，家長帶小朋友檢測視力狀況及配鏡時，可先看清楚門口是否有張貼合格認證標章，進入店內後，也可檢視從事驗光人員是否有配戴執業登記證。

公會指出，目前大專院校的視光科系有相當嚴謹的驗光人員教育養成過程，除了基礎的眼睛醫學相關課程，更著重在眼部組織解剖學、眼球神經生理學、驗光學、配鏡學、隱形眼鏡學、儀器學、低視力學等專業課程及實務訓練，所以讓領有證照的專業人員執行驗光配鏡，民眾的視力健康才能得到更完整的保障。

視力 3C 隱形眼鏡

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