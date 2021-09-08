蘇花改9月30日開放試辦重機 八卦山隧道最快今年底也開放

蘇花改究竟何時可以開放重機行駛，備受各界關注。交通部表示，已在8月底收到公路總局的公文，目前正在彙整各單位意見，若沒有意見將會盡快簽核，試行日期由公路總局決定。

根據交通部公路總局規畫，最快將於9月30日起，試辦蘇花改通行大型重機，將持續半年到明年3月底，行車速限依照現行規定，隧道內行駛最高速限70公里，最低速限50公里，重機上路後必須比照小行車保持安全距離，與前車間隔50公尺以上車距，也不能變換車道以及違規行駛路肩。試行評估若狀況良好，就會正式放行。

除了蘇花改外，重機騎士爭取已久的八卦山隧道如今也可望開放重機行駛。公路總局表示，7月底時曾邀集相關單位與民間團體召開座談會交換意見，並在8月底召開評估開放大型重型機車通行標誌牌面設置預擬規劃及安全通行現場會勘研擬，後續將再邀集國道、公路、警政執法、消防等相關聯防單位併同安全履勘作業評估，預計最快今年底前正式開放。

公總表示，八卦山隧道總長約5公里，過去一直禁止重機行駛，重機騎士得要走137線、148線在接到台14乙線，原來的路程約需20分鐘，若走八卦山隧道將可省10分鐘路程，目前正在會同相關單位評估中。

公總也提到，八卦山隧道若開放重機行駛，速限同樣依照現行規定，最高80公里，最低60公里；此外，由於隧道一出來不到兩百公尺就緊接著上國道三號，為避免重機騎士誤駛，開放前除了會加強宣導外，沿線也會設置警示牌面。