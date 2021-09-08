快訊

割乳房陰道當標本 華山殺人魔更一審 高院改判無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情握病患手陪走最後一程 醫暖心遞手套讓家屬紀念

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
急診醫田知學握著病患的手，暫代家屬陪伴他人生最後一段路。圖／田知學提供
急診醫田知學握著病患的手，暫代家屬陪伴他人生最後一段路。圖／田知學提供

急診室感控在新冠疫情下嚴密，在病患生命走到盡同時，成為與家屬最後一段路的阻隔。一名癌末的先生日前送往急診時，已經性命垂危，著急的女兒無奈因防疫規定，只能在門外等待PCR結果。然而，收治該男的急診醫視病猶親，選擇握著他的手，暫代家屬陪伴他人生最後一段路，並把曾握著病患的外層手套交給女兒，讓她感受父親的餘溫。

收治癌末男的是振興醫院急診重症醫學部部主任田知學，她回憶，當病患從救護車被推入急救室時，已經呈現頻死前的呼吸，團隊心裡也已經有底，家屬端同意不再施行急救，讓親人別再受苦。

醫療團隊還是盡可能地替病患著想，包含緊急快速新冠病毒PCR篩檢等。但很快地，病患的呼吸越來越慢、越來越淺，及心跳也越來越無力。就在突然間，呼吸動作也隨之停下。患者病危前夕，以往院方會讓家屬陪著走完，他們人生的最後一段，疫情間則礙於防疫都不可接觸。

田知學這時走到病患身邊，輕輕恭敬地握住他的手，在心裡想著：「請原諒我直接握住手，讓我暫代家人，陪您最後一段。」直到PCR報告出爐。

她說，這時患者像是有感應似地，心電圖監視器顯示，心跳從每分鐘20下，變成10幾下，接著就變成平靜的一條線。田知學輕輕鬆開手，恭敬地向他點頭，走出急救室的門向家屬解釋。

病歿男的女兒早已有心理準備，但仍哭紅雙眼。田知學向她說明，無法放行去看父親最後一面的原因，「我剛剛戴著這個手套、握著他的手，陪他走完最後一段。」接著，便將外層手套脫下，並交給家屬。

田知學說，急救區的區塊疫情間兩個族群可以進來，一是著全套防護裝備的人員，或是採檢陰性的病人及家屬。能理解規定不通人情，無奈台灣已進入社區感染、不能確定感染源，甚至有時候反而是陪病家屬，遭驗出陽性的狀態，大家只能互相多一層體諒。

疫情 患者

延伸閱讀

定期快篩更安全？ 柯文哲：PCR是黃金標準

搶救更多孩童寶貴性命 花蓮獲贈「電動骨針」急救利器

新北幼兒園群聚案 北市6人皆陰性匡列破400

北市本土+1！北投孕婦被先生感染 判定殘陽不會傳染

相關新聞

蘇花改9月30日開放試辦重機 八卦山隧道最快今年底也開放

蘇花改究竟何時可以開放重機行駛，備受各界關注。交通部表示，已在8月底收到公路總局的公文，目前正在彙整各單位意見，若沒有意...

璨樹颱風增強速度令專家吃驚 鄭明典：爆炸性發展

中央氣象局說，璨樹颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中心位置在關島西北西方1270公里之海面上，即鵝鑾鼻東南東方150...

國慶連假高鐵加開188班車 連同中秋釋票周五零時開搶

為服務國慶假期期間旅運需求，台灣高鐵公司宣布，自10月8日（五）至12日（二）規畫為期5天的國慶疏運，期間增開188班次...

福隆沙雕季17日開展重溫皮克斯經典 40動畫角色重現

2021福隆國際沙雕藝術季以「重溫皮克斯經典」為主題，融入全球最夯的皮克斯動畫巨星，打造18座共13部電影主題的沙雕作...

陳吉仲銷漁產自稱「吃魚上台大」 外界認為行銷過頭

農委會主委陳吉仲昨天促銷漁產時，分享自己考上台大的秘訣。他說，高三那年每天吃一條魚，因此考上台大，他藉此鼓勵國人多採購國...

美研究顯示 接種流感疫苗可降24%新冠感染

每年秋冬季是流感流行季節，今年的流感疫苗施打比以往更重要。台大兒童醫院院長黃立民指出，台灣民眾無論有無接種新冠疫苗，都需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。