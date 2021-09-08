國慶連假高鐵加開188班車 連同中秋釋票周五零時開搶

為服務國慶假期期間旅運需求，台灣高鐵公司宣布，自10月8日（五）至12日（二）規畫為期5天的國慶疏運，期間增開188班次列車（南下95班、北上93班），總計五天提供715班次的旅運服務。

此外，高鐵公司說，配合交通部最新公告，開放全車座位數發售，已開放預購之中秋疏運各車次列車，可再釋出二成座位，將併同國慶疏運，同步自9月10日本周五凌晨零時起開放購票。

高鐵公司指出，為釋出中秋疏運期間已預售車次二成座位，系統必須進行相關設定作業，因此，明晚11時至12時，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）將暫停交易，敬請旅客特別留意。

高鐵公司說，國慶疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，亦適用「商務車廂限量升等」、「標準車廂卡友優惠」。旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。25人以上大型團體、校外教學等專案暫不適用。

高鐵公司說，配合政府防疫指引，除維持全車對號座服務並開放全車座位數發售外，各車站非付費區，開放旅客於維持社交距離狀況下，可暫時取下口罩飲食，飲食完畢後仍須佩戴口罩。

高鐵公司提醒旅客，列車上與車站付費區內仍維持禁止飲食規定，敬請旅客遵守配合。旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲食用完畢後，進速佩戴口罩。