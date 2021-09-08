福隆沙雕季17日開展重溫皮克斯經典 40動畫角色重現

2021福隆國際沙雕藝術季以「重溫皮克斯經典」為主題，融入全球最夯的皮克斯動畫巨星，打造18座共13部電影主題的沙雕作品，動員十位國內沙雕高手，歷時1個半月的創作，將多達40位皮克斯動畫的經典角色刻畫呈現。沙雕展確定在17日開展，已經完成將近七成進度，作品都栩栩如生。

8月重新開始創作沙雕，經過1個月的時間，已經完成將近七成進度，每座皮克斯經典動畫作品，被沙雕師刻畫的栩栩如生，對比電影劇照十分逼真。

「玩具總動員沙雕」由「巴斯光年」帶著「胡迪」飛翔的畫面，腦中就能想起20年前的經典台詞「飛向宇宙，浩瀚無垠」，仿佛走入時光的隧道之中，回到過去。

走到「瓦力沙雕」可看到「瓦力」與「伊芙」坐在月亮下的板凳兩小無猜，呼應中秋團聚的美好時光；「靈魂急轉彎」沙雕，登上爵士鋼琴的琴鍵上，與「喬」和「手套先生」探尋人生的方向，找到屬於你的地球徽章。

福隆沙雕季策展人蘇柏光今天表示，為了說明每個作品的時間序以及連結度，在每座沙雕作品底下，以膠捲的方式串聯各部主題動畫，讓參觀的遊客彷彿進入時光隧道，一窺皮克斯動畫35年來的歷程。

8月起福隆海水浴場重新開放，福容大飯店福隆增購全身式消毒裝置，每位遊客入場前都必須經過消毒門，相關展場規定依中央主管機關規定，階段式調整作為，詳情官網公告。