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中秋連假 台東飯店旅宿8成訂房開紅盤

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
疫情穩定，台東市區也感受遊客回溫，知名餐飲店，這幾天都大排長龍。記者尤聰光／攝影
疫情穩定，台東市區也感受遊客回溫，知名餐飲店，這幾天都大排長龍。記者尤聰光／攝影

中秋4天連假即將到來，受到疫情影響，原本住房低迷台東飯店旅宿業，開出紅盤，訂房率目前已達8成，不過，業者也擔心這幾天疫情擴大，影響民眾出遊意願。

台東縣旅館公會理事長李數奼說，這幾天訂房狀況非常熱絡，其中，18、19及20日3天，訂房超過8成，和近3個月平均不到3成的成績，提升5成，稍稍彌補暑假的虧損。

疫情自5月爆發以來，防疫警戒台東觀光產業衝擊大，遊客不來飯店旅宿業住房慘淡，雖熱氣球活動8月如期辦理，防疫降級，但暑假近尾聲，整體住房不如預期，業者盼中秋連假。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，中秋節訂房狀況還蠻不錯的，這幾天詢問電話增加，4天續假期縣內市區飯店總體住房率有8成，尤其18、19日最滿，20、21日逐漸淡下。

「希望這訂房成績能持續。」張姓民宿業者說，好不容易疫情穩定，市區也感受遊客回溫，知名餐飲店，大排長龍，但還是擔心這幾天疫情擴大，恐影響出遊意願而退房。

中秋4天連假即將到來，受到疫情影響，原本住房低迷台東飯店旅宿業，開出紅盤，訂房率目前已達8成。記者尤聰光／攝影
中秋4天連假即將到來，受到疫情影響，原本住房低迷台東飯店旅宿業，開出紅盤，訂房率目前已達8成。記者尤聰光／攝影

疫情 訂房 台東

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