好熱！ 花東將出現36度以上高溫 台中大雨特報

氣象局表示，今、明兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，夜晚及清晨新竹以南沿海地區有零星短暫陣雨。

氣象局也提醒，由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今台中地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

此外，天氣高溫炎熱，今中午前後花蓮縣縱谷，台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，加強注意。

氣象局表示，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。