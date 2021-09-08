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璨樹不排除轉強颱 專家分析侵台與否關鍵是它

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中度颱風璨樹路徑潛勢預測圖。圖／取自氣象局網站
中度颱風璨樹路徑潛勢預測圖。圖／取自氣象局網站

今天台灣持續受到太平洋高壓影響，各地都相當晴朗悶熱，天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，中午高溫可達33到35度，局部地區仍可達36度以上。

另外，賴忠瑋說，中南部山區仍然容易有局部午後熱對流，務必要留意天氣變化，尤其在戶外空曠地區若看到天色變暗或聽到悶雷聲，要趕快到可以遮蔽的地方，另外如果在溪邊活動，也要留意上游的天氣變化，可能會造成溪水暴漲，若上游有較多樹枝樹葉等漂下，就要特別注意。

目前西太平洋有兩個颱風，第13號颱風康森和第14號颱風璨樹。

賴忠瑋說，康森颱風侵台的機率低，目前為輕度颱風，目前中心位於菲律賓呂宋島南方，今明兩天受到陸地影響會略微減弱，明天持續往西進入南海之後，又會有逐漸增強的趨勢，預計未來會持續往西北西方向，朝海南島南方移動，預計下周一就會到達海南島附近區域。

他說，雖然輕颱康森對台灣沒有直接影響，不過要留意其外圍環流在明後天有機會為台灣帶來較潮濕的空氣，午後雷陣雨會稍增加。

賴忠瑋表示，璨樹颱風侵台的機率相對較高，要特別留意。颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方約1500公里的海面上，正持續沿著太平洋高壓外圍朝西北西方向往巴士海峽前進，預計周日可抵達巴士海峽附近區域，也是最接近台灣的時間，不排除有直接侵台的機會。

中颱璨樹侵台與否的關鍵，他說，在於太平洋高壓在周五之後的減弱情況，如果明顯東退，則北轉侵襲台灣的機率就高，如果東退的趨勢不明顯，則颱風可能在通過巴士海峽之後才北轉，對台灣直接機影響的程度會比較小。

他說，由於璨樹颱風行經較溫暖的海面，璨樹在今天凌晨2時已經增強為中度颱風，預計未來幾天還會持續增強，可到中度颱風上限，不排除有增至強烈颱風的可能性，預計強度最強的時間，就是在周六到周日最接近台灣的時候。不過因為颱風和台灣還有一段距離，變數仍很大，還要持續觀察其變化。

目前太平洋地區有兩個颱風，分別是中度颱風璨樹和輕度颱風康森。圖／取自氣象局網站
目前太平洋地區有兩個颱風，分別是中度颱風璨樹和輕度颱風康森。圖／取自氣象局網站

颱風 巴士

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