璨樹颱風增強速度令專家吃驚 鄭明典：爆炸性發展

中央氣象局說，璨樹颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中心位置在關島西北西方1270公里之海面上，即鵝鑾鼻東南東方1500公里海面上，以每小時16轉19公里速度，向西轉西北西進行。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，美國氣象單位8月用「爆炸性發展」形容艾達颶風的快速增強，現在我們看到第14號颱風璨樹，增強速度更驚人，「這個颱風要很謹慎應對」。

「天氣風險 WeatherRisk」以「迅速增強的小鋼砲」形容璨樹颱風，天氣風險公司說，昨天早上生成的璨樹颱風，其實在當天凌晨2時時，中心的雲系發展旺盛，而且從雲圖上看起來旋轉特徵明顯，可能因為尺寸小或流程因素，日本氣象廳延後到早上才升格，

天氣風險公司說，到了今天凌晨2時，恰好是24小時，參考美軍評估的近中心風速，由24小時前的45kts到現在時間的125kts，增強速度真的非常的快。對流開始爆發的時候，中心和周圍的雲系都有閃電訊號，都是快速增強的颱風很常出現的現象。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇昨晚在「天氣職人-吳聖宇」表示，璨樹颱風未來甚至有接近強烈颱風的機會，是一個標準的小鋼炮型颱風，眼牆完整，但是沒有明顯的外圍環流螺旋雨帶，威力十足不過半徑很小，預估要很接近中心眼牆才會有強風豪雨的感受。未來似乎也沒有很好的條件可以讓它的範圍擴大，有可能會維持一個強但是小的型態逐漸靠近台灣附近。

吳聖宇說，也因為璨樹範圍很小，因此跟前面的康森颱風之間並沒有明顯的互相影響，加上康森颱風本身也是小型的颱風，在兩者都不大的情況下，到目前為止並沒有發生交互干擾的現象。未來兩個颱風應該也是各走各的機會較大。