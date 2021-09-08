中颱璨樹不排除轉強颱 吳德榮：侵台機率高

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，璨樹颱風由於通過海洋熱含量（OHC）高的海域，今晨已快速增強為中度颱風，並將持續增強至中颱上限；是否會跨過強颱的門檻？機率不能排除。

吳德榮說，受到太平洋高壓導引；璨樹颱風將偏西轉西北西朝台灣前進，其不確定性範圍與歐洲系集模式（ENS）50次模擬路徑有類似之處，包括最偏右的路徑從石垣島附近北轉，最偏左的路徑通過呂宋島北端，直接侵襲台灣的機率更不該被排除。

他表示，以目前的預測資料，周末台灣將會受到最大的威脅，但為4、5天後的預報，不確定性仍大，不同的路徑，會對台灣帶來不同程度的影響，故過早押寶何時會發布警報？璨樹」會在哪裡登陸？都是不符合科學的，因氣象局會繼續調整預報，持續密切觀察才是上策。

今天至周五太平洋高壓稍增強，各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；桃園以南近山區午後有局部雷陣雨，仍有局部較大雨勢。今天北部24至36度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至36度。