統一超商好鄰居文教基金會、7-11攜手推全新「OPEN!故事屋」同樂會

統一超商好鄰居文教基金會關注永續、親子、閱讀、在地創生等議題，因應疫情結合數位積極轉型，包含搶先業界首創的「好鄰居O2O同樂會」，透過線上線下串聯延伸活動廣度，今年更榮獲「亞洲企業社會責任獎」肯定；攜手展臂於OPEN POINT App推出愛心捐點活動推廣鄉鎮閱讀；青年深根計畫支持在地青年團隊在7-ELEVEN賣貨便設立販售專區；結合i珍食計畫捐贈物資維護弱勢溫飽等，呼應聯合國永續發展目標「SDG2終止飢餓」、「SDG4優質教育」、「SDG11永續城市與社區」，9月15日起將再推出最新「OPEN!故事屋」同樂會，陪伴大眾度過溫馨親子時光。

好鄰居基金會自去年4月起首創「好鄰居O2O同樂會」，將活動從7-ELEVEN門市延伸至家中，不論是最高人氣的小小店長職業體驗、手作DIY或節慶活動，皆可透過線上報名、爸媽到門市領取素材後，在家完成手作與學習，最後再回到門市領取小獎品，打造最歡樂的宅家親子時光，陪伴孩子們在家不停學，同步學習永續環保新知識。

串聯線上線下的「好鄰居O2O同樂會」，自開辦以來吸引各地民眾踴躍報名，影響超過7.3萬人次，結合永續、環保等主題不斷開發全新手作DIY素材更廣受好評，繼去年入圍第四屆「資誠CSR影響力獎」之後，今年再以「好鄰居O2O同樂會」獲得「亞洲企業社會責任獎」殊榮。

好鄰居基金會持續與7-ELEVEN攜手舉辦全新主題同樂會活動，9月15日至10月15日再推最新的「OPEN!故事屋」同樂會，線上線下活動同步開跑，可報名實體場次在門市內同樂參加，也可透過門市LINE線上報名後領取「OPEN!好朋友在哪裡?」繪本在家完成，最後再至門市領取小禮物、減少外出風險。繽紛的「OPEN!好朋友在哪裡？」繪本為3～10歲兒童量身打造，透過親子閱讀可學習到數數、分類以及比較，尋找繪本中可愛的OPEN!家族角色一起同樂，並設計彩繪著色頁面訓練孩子的想像力與手眼協調，活動為期一個月限定。

長期關注閱讀議題的好鄰居基金會，與台灣展臂閱讀協會共同推動鄉鎮弱勢家庭親子共讀，為了讓受疫情阻礙的推廣計畫持續進行，統一超商好鄰居文教基金會捐贈10萬元購書基金，用於購買書籍直接贈予，支援鄉鎮弱勢孩童在疫情居家期間學習不間斷，並透過7-ELEVEN OPEN POINT App愛心捐點持續響應活動，號召民眾隨時隨地輕鬆捐點，募得點數也將全數用於購買書籍，支援鄉鎮弱勢孩童閱讀資源，預計可協助千個鄉鎮弱勢家庭獲得閱讀資源。

疫情迫使許多弱勢家庭、街友陷入逆境，好鄰居基金會在疫情最艱困的5～6月期間捐贈物資提供給台北市社會局、新北市社會局、桃園市社會局等救助單位，協助弱勢維持生活所需，捐贈品項包含居家應援箱、瓶裝水、乾糧、麵包等，免費提供給弱勢家庭及街友，並結合7-ELEVEN門市i珍食活動，請志工領取即期的鮮食分發，陪伴弱勢度過疫情難關。