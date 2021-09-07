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防疫旅遊「自駕」夯！租車預訂8月飆升7倍、台北最熱門

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
在疫情逐漸回穩的8月，KLOOK租車預訂數也持續攀升，較上個月增加7倍以上，是KLOOK整個8月成長幅度最高的商品類型之一。圖／KLOOK提供
在疫情逐漸回穩的8月，KLOOK租車預訂數也持續攀升，較上個月增加7倍以上，是KLOOK整個8月成長幅度最高的商品類型之一。圖／KLOOK提供

KLOOK「一站式租車預訂服務」推出近一年，合作租車業者遍布全台，提供上萬種租車選擇、取還車店面超過250個，為目前全台租車最大網。在疫情逐漸回穩的8月，KLOOK租車預訂數也持續攀升，較上個月增加7倍以上，是KLOOK整個8月成長幅度最高的商品類型之一。

業者表示，這也顯示在警戒降級後，自駕出遊意願與比例大幅提升，其中又以小家庭自駕出遊為主要客群，除了北高都會區外，花東和離島也成為租車熱門地區。

KLOOK指出，選擇自駕出遊以小家庭為主，平均出遊天數為2.8天，省油空間大的車款最受青睞，因此推升8月KLOOK租車預訂量較上個月增加7倍，其中以省油空間大的中小型轎車，包括HONDA FIT、TOYOTA VIOS、TOYOTA ALTIS、NISSAN LIVINA，或是和NISSAN KICKS同級的小型跨界休旅車最受旅客歡迎。

KLOOK數據指出，有38%是跟家人出遊，位居第1名；和三五好友或另一半出遊則分別位居2、3名，各佔27%和26%；而有超過5成的用戶是2至3位旅客一同租車出遊，3成5則是4到5人，獨自或6人以上駕車出遊的比例僅佔1成。

KLOOK平台租車熱門地區，前5名分別為台北、高雄、台東、花蓮與澎湖。

9月是KLOOK的生日月，為感謝眾多用戶的支持，推出「KLOOK七淘去」周年優惠，內含多項KLOOK獨家租車優惠，眾多熱門車款包括NISSAN LIVINA、TOYOTA YARIS、HONDA FIT及同級車款等，可享平日單日1,100元起超殺價格；輸入指定優惠碼「TWCAR777」再享5%折扣，使用LINE Pay結帳還能享有KLOOK獨家最高 LINE POINTS 20％回饋。

選擇自駕出遊以小家庭為主，平均出遊天數為2.8天，省油空間大的車款最受青睞。圖／KLOOK提供
選擇自駕出遊以小家庭為主，平均出遊天數為2.8天，省油空間大的車款最受青睞。圖／KLOOK提供
北高都會區和花東離島是熱門租車地區，取還車地點集中在火車站與高鐵站周邊。圖／KLOOK提供
北高都會區和花東離島是熱門租車地區，取還車地點集中在火車站與高鐵站周邊。圖／KLOOK提供

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