文化部和KKLIVE合推線上演唱會 「不只是短暫替代品」

疫情有升溫趨勢，文化部繼7月推出「藝FUN線上舞台計畫」專案後，今天再宣布與 KKLIVE合作推出10場示範型線上流行音樂演出活動，推展線上售票演出的新商業模式。KKLIVE總經理黃振峰表示，根據經驗，線上演唱會的定價約為實體演唱會3分之1，而目前線上演唱會的門票銷售約可實體演唱會的6成。

文化部長李永得表示，觀察各國案例，縱使疫苗打到六、七成或是兩劑以上，新冠疫情仍是難以完全控制，面對未來非常不確定的環境，文化產業、藝文團隊如何找到出路？聯合國教科文組織5月發表報告，鼓勵各個國家、城市投資數位基礎建設。以藝文產業為例，疫情好的時候，演唱會虛實整合，現場有上萬觀眾，線上可能有十萬觀眾；萬一疫情嚴重，現場無人但線上仍有十萬觀眾。他認為，這種經營模式比較穩定。

「現在只是開始。」KKLIVE總經理黃振峰表示，8月28日剛舉辦完線上演出的八三夭，總共售出超過1.1萬張門票，首播當晚吸引超過9000人同時在線觀看。他表示，身為藝文產業的一份子，希望在此時帶給大家堅強的轉型支持，但線上演出「不只是短暫替代品，而是衍生的選擇，可以帶來不同的商機。」

他指出，線上演唱會可以設置投票功能，歌手要唱A曲或B曲，可以迅速透過網路投票決定；即時互動聊天室也可以提供客製化貼圖，如藝人肖像和一句小話等，提供實體演唱會做不到的功能。

李永得表示，現正接受申請的「積極性藝文紓困補助」，任何表演團隊、音樂團隊若要嘗試線上售票直播演出、或提升設備、人才訓練等，都可向文化部申請補助。

●積極性藝文紓困補助須知：https://www.moc.gov.tw/webarticle_135514.html 如有流行音樂線上售票演出類別補助問題，請洽詢02-8512-6417蔡小姐。