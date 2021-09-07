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5年前異常泌乳、今年視野縮小 女教師摘除腫瘤恢復健康

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化醫院神經外科主任趙紹清為謝姓女教師診治疾病。記者簡慧珍／攝影
彰化醫院神經外科主任趙紹清為謝姓女教師診治疾病。記者簡慧珍／攝影

謝姓女教師5年前沒懷孕卻常分泌大量乳汁，濕透內衣甚至外衣，令她尷尬不已，求醫確診是腦下垂體良性腫瘤造成，服藥改善症狀，3個月前她的視野逐漸縮小，最近頭痛，再度求醫檢查竟然腫瘤長大並壓迫視神輕，接受鼻內視鏡微創手術移除腦下垂體腫瘤，不必剖腦開顱，已恢復正常視野。

38歲謝女表示，5年前忽然月經不規則，還大量分泌乳汁，經常濕透內衣讓她很不舒服，尷尬的是有時外衣也濕，當時沒懷孕，她直覺判斷身體出狀況，經人介紹找衛福部彰化醫院神經外科主任趙紹清診治，確診為腦下垂體良性腫瘤，吃藥控制荷爾蒙改善異常症狀，但因此不容易懷孕，她配合醫師控制藥量，後來有幸懷孕，順利產子。

她表示，今年年中她察覺兩側視野消失，一度以為是老花眼引起，調侃自己不到40歲就老了，可是後來眼睛痛、頭也痛，多次去按摩但沒改善不適症狀，回彰化醫院檢查，原來腦下垂體腫瘤變大，壓迫視神經導致眼壓升高和頭痛。

謝女表示，手術後，她現在視野開闊了，不再因視力問題造成生活不便及困擾，所以她用全新的眼睛視野進行她喜愛的紙雕創作，專程到醫院將作品送給趙紹清感謝他。

彰化醫院神經外科主任趙紹清說，腦下垂體位於腦部最底部的位置，控制身體內分泌，謝女的腦下垂體腫瘤5年前只有1公分大，可以先觀察不開刀，用荷爾蒙抑制藥劑治療，減少患者泌乳激素的分泌。

謝女每年接受腦部核磁共振儀追蹤，今年腫瘤已長大到2公分，壓迫視神經，進而影響視力，開車時看不見旁邊的人與車，非常危險，走路也因視野縮小，容易撞到旁邊的人與物，如果再不處理，不但生活中處處是危險，視神經遭壓迫越來越嚴重，還可能失明。

趙紹清利用3D立體影像導航系統準確定位，內視鏡從謝女鼻孔進入，在手術過程中以神經監測儀監測，當神經可能發生有任何損傷，監測儀馬上警告醫師，以確保患者的神經不受傷害，謝女經鼻腔內視鏡微創手術切除腫瘤，沒傷口，手術隔天即可下床。

趙紹清強調，良性腫瘤危害通常不如惡性腫瘤，但長在腦部和脊椎的良性腫瘤可能因壓迫神經，讓患者病情變得很嚴重，絕對不能放任不管，應定期監測，過去曾有病人視神經被壓迫，害怕傳統開顱手術，病情能拖就拖，最後失明，視力再也無法回復，幸好現在醫學科技發達，病人不必接受破壞範圍大的傳統開顱手術，也能摘除腫瘤恢復健康。

謝姓女教師的體下垂體長出腫瘤（紅色圓圈處）。圖／彰化醫院提供
謝姓女教師的體下垂體長出腫瘤（紅色圓圈處）。圖／彰化醫院提供

腫瘤 微創手術 懷孕

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