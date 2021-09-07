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本土「兔熱病」相隔多年又出現 全台首例在台南

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市出現全國首例兔熱病病例，圖為患者住家周遭。圖／衛生局提供
台南市出現全國首例兔熱病病例，圖為患者住家周遭。圖／衛生局提供

國內相隔多年出現首例本土「兔熱病」病例，患者為住在台南60多歲男性，因發燒、寒顫、腹瀉等症狀就醫，血液中培養出菌株的基因定序與土倫病法蘭西斯氏菌相似，經疾管署判定為兔熱病，台南市衛生局表示，通常是被兔子、田鼠或硬蜱等叮咬，或吃到被汙染的食物，但這名患者並沒有特別的接觸史，目前找不到感染源，同住家人也都沒有症狀，後續將持續監測。

衛生局表示，這種疾病並不會人傳人，患者可能因為高血壓、心臟病及腎臟病等病史，免疫力較弱而染病，目前已癒痊出院，住家周遭也都完成清消，民眾不必太擔心。

疾管署今天公布這起病例，於8月24日通報，經血清二採抗體檢驗陽性確診。而國內已多年未見病例，今年之前有一例自美國境外移入個案，衛生局表示，美國兔熱病的病例不少，而這起境外移入目前看起來與新增的本土病例，沒有關聯。

疾管署指出，兔熱病為人畜共通傳染病，病原菌為土倫病法蘭西斯氏菌，宿主包含野生動物、家畜及多種的硬蜱，主要野生動物宿主包含兔子、野兔、田鼠、麝香鼠、海狸、水鼠。病原循環存在於媒介節肢動物及各種哺乳類、鳥類、爬蟲類及魚類之間，低劑量即可致病，潛伏期與暴露劑量有關，通常為3-5天，亦可長達14天。

流行地區包含北美、歐洲、亞洲及中東地區，傳染途徑多元，人類可經由吸血性節肢動物叮咬而感染，也可經由接觸受感染動物組織、吃到受汙染的食物或水或吸入受汙染的空氣而感染。目前沒有人傳人病例報告，實驗室職業暴露及從事野外活動者為風險族群。

疾病管制署提醒，民眾應避免接觸野兔、囓齒類等野生動物，也應避免生食野生動物或畜肉，著長袖衣褲或使用驅蟲劑以避免受節肢動物叮咬，處理動物屍體（尤其兔子）時，需佩戴口罩、防水手套，避免接觸或生飲受汙染的水。

如出現高燒、寒顫、淋巴腺腫、病原侵入部位出現癒合緩慢潰瘍疼痛、咽頭炎、腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊史及動物接觸史。相關資訊可至疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）查詢，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

衛生局 患者 發燒

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