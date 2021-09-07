璨樹颱風持續增強恐轉中颱 是否發陸警氣象局這樣說

目前太平洋地區雙颱共舞，分別是輕度颱風康森和璨樹，後者對台灣周末天氣將產生影響，最快周五發布海上颱風警報。中央氣象局說，璨樹未來持續增強，有轉為中颱機會。至於是否發陸上颱風警報，仍要看移動狀況。

根據氣象局最新資料顯示，康森下午2時中心位置在北緯12.5度，東經123.4度，以每小時11公里速度，向西北西進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風暴風半徑100 公里。

至於璨樹，中心位置在北緯16.1度，東經135.8度，以每小時11公里速度，向西進行。中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑100公里。

氣象局簡任技正伍婉華說，今天到周五是晴朗炎熱，午後部分地區有局部雷陣雨天氣型態，周末隨颱風接近，天氣變不穩定。

伍婉華說，今天各地炎熱，除了馬祖、澎湖32到33度，金門和本島都在35到36度，花蓮、台東更是出現37度高溫。明天溫度和今天類似。

降雨方面，伍婉華說，今晚到明晨，新竹以南沿海會出現零星短暫雨，明早澎金馬地區和本島都有陽光，山區跟中南部則有午後雷陣雨。這樣的天氣型態持續到周五，花東和恆春半島出現零星短暫雨。周五基隆北海岸、、東半部沿海、恆春半島跟西南部沿海有長浪發生。

伍婉華說，周末天氣會受到颱風影響。此外，兩颱風位於太平洋高壓南緣低壓帶，高壓強弱跟低壓環流中雲系環流發展會影響颱風方向和速度，是很大的變數。

伍婉華說，康森如預估，目前在菲律賓陸地，未來兩天移動到南海往海南島方向移動，對台灣沒有直接影響。至於璨樹過去幾小時強度增強，未來強度將持續增強，下午在鵝鑾鼻東方1600公里海面上，路徑朝西北西往西北走，周末來到東南邊海域。

伍婉華說，所有預測資料顯示，颱風變化很多，周末會接近，但各地影響還要持續觀察。

至於是否變為中颱以及陸警可能性，伍婉華說，預估未來環境會讓璨樹增強為中颱。颱風到東南部海域，可能會有警報可能，但還是要看移動狀況。

針對雙颱是否產生滕原效應，伍婉華說兩個颱風實際距離還有1400公里，還要看會不會接近到1000公里，持續觀察，最重要還是太平洋高壓主導，其強弱才是觀察重點。