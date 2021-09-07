縮水了！滿500送100 農委會再發5萬張柚香券

距離中秋節還有兩周，今天是傳統節慶的白露，白露過後是柚子採收的旺季，農委會為了推銷柚子，今年再度發5萬張的「柚香券」，消費者只要在各農會超市採賣柚子，滿500元就可獲得100元的柚香券可使用；但去年柚香券有250元，今年縮水成100元。

農委會主委陳吉仲今天參加促銷活動時表示，今年柚子產銷順暢，先用買500送100方式，各地農會超市都可以購買；下個月發行五倍券，農委會也推出每張888的農遊券，會搭配農漁畜林業、水保，推出許多優惠活動。

他表示，文旦今年產量約7萬多公噸，國內十大產區依照外銷、內銷、加工規劃，外銷現在4000多公噸，今年目標550公噸，目前整體的價格跟往年相比是水準之上，大果文旦做成各式各樣加工品，包括環境清潔劑、柚子茶等，設定為1000公噸，每公斤12元收購；另外外銷部分，每公斤補助15元。

陳吉仲說，文旦產值40億元，每公斤價格維持20、30元，有外銷50000公噸，產地價格就有一定的支撐點，若支撐2、3元，創造效益多，政府投入1元，就能創造10元以上的效果。

麻豆農會表示，因應疫情期間考慮民眾購物的安全與便利，台灣文旦大聯盟推出雲端購物，消費者只需透過手機＋Line，就可上網買到來自台灣各大產地的文旦禮盒。