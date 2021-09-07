山友等到了！太魯閣生態保護區、山屋 10日起降載開放
在全國三級警戒後，太魯閣國家公園內生態保護區及山屋封閉至今， 隨著疫情趨緩，太魯閣國家公園管理處今天宣布，10日起降載開放，停車場容留數調整為開放8成。
疫情降級後，有超過3000支登山隊、上萬人申請進入太魯閣生態保護區，但考量疫情，疫情降級初期太管處並未鬆綁生態保護區及山屋的防疫規定，至到近日疫情較穩定，今天宣布10日起降載開放。
太管處表示，轄區內有黑水塘、成功、成功二號堡、奇萊、雲稜、審馬陣、南湖共7座山屋，考量維持社交距離與通鋪密閉特性，調降住宿量為原數量1/3。另，生態保護區內各路線依平日承載量降載一半；錐麓古道依平日承載量減半開放申請。
原本未訂有承載量管制的各路線，如畢祿山、閂山鈴鳴山、閂山單攻、清水山、羊頭山單攻、畢祿縱走羊頭等路線，改採每天50人開放申請，但畢祿山和畢祿縱走羊頭兩條路線，因820林道入口災損，暫停開放申請；疫情期間，經奇萊、南湖山區路線進出者，也暫停開放申請。
太管處也提醒山友，登山時加強自主防疫管理，入住山屋時請依照核准床號間隔使用，未經核准請勿擅入；已獲核准的也請自備防護清消用品，加強自我防護及環境清消。
此外，登山時應全程佩戴口罩、維持社交距離，若登山隊伍有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽等症狀，請自行取消入園；也建議除同住家人外，營地帳篷以1人1帳為原則，用餐時也要做好分時分流。
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