影／漁業署推中秋水產網購平台 滿千三折抵三百
中秋節將屆，漁業署為滿足消費者及公司行號中秋送禮需求，委託農業科技研究院推出漁業嘉年華X中秋海鮮饗宴網購平台（https://gofish01.waca.tw/），即日起至十月五日，在平台上購買國產水產品組合，消費滿千三折，輸入折扣碼「gofish300」（需購買同一店家產品），就能立即折抵三百元。
漁業署今天舉辦漁業嘉年華中秋企業消費者團購慶記者會，並由農委會主委陳吉仲、漁業署署長張致盛及全國漁會總幹事林啟滄主持平台啟動儀式。陳吉仲呼籲消費者在中秋佳節烤肉時多採用優質的國產水產品作為燒烤食材，不僅幫助漁民增加收入，民眾也吃的安心健康。
現場有名廚分享中秋烤海鮮好烤好吃的方法，只要將海鮮在蒸鍋裡蒸五六分熟，再放在烤肉架上燒烤，快速又方便外，也不會燒焦外皮。本次活動有二十一家業者、七十二項產品，不限金額、全站免運。
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