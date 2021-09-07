宜蘭今開放清水地熱公園湧現人潮 只能5成人車進入

宜蘭清水地熱公園是相當受歡迎的風景區，之前為了防疫封閉。縣政府宣布從今天起開放清水地熱，礁溪鄉湯圍溝公園也於今天同步開放，不過這兩處風景據點的人潮及車流都必須降載50%管制。

宜蘭縣政府為了防疫安全，縣轄風景區採取逐步開放措施，目前仍有湯圍溝公園、清水地熱公園、礁溪溫泉公園、頭城濱海森林公園尚未對外開放。

由於宜蘭縣疫情連續「加零」，縣長林姿妙宣布從今天起，縣轄風景區增加開放湯圍溝公園及清水地熱公園，不過必須管控人潮及車流。至於礁溪溫泉公園、頭城濱海森林公園因為施工中，考量遊客安全，目前暫停開放。

清水地熱公園一直是宜蘭相當受歡迎的風景據點，今天開放消息放出去，馬上有不少遊客衝進去，園區有泡腳池及煮食池，可以玩上好幾個小時。

工旅處提醒遊客，使用煮食池時，遊客除了將煮食的竹簍放置在池內煮食，及煮熟後取回外，不得停滯、逗留池邊，更禁止邊走邊吃；使用泡腳池時，請依照社交距離標示入座使用，使用休憩桌椅也要依照社交距離標示入座。

今起開放的清水地熱公園及湯圍溝公園，依人潮及停車位降載50%管制，其中清水地熱公園因應可能的人潮湧入，除了加強環境清消，同時段停車場停滿50%(125輛)時，實施一出一進總量管制，民眾進入必須掃實聯制並量測額溫。