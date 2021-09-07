推廣吃國產魚 陳吉仲分享考上台大的秘訣

想考上台大嗎？農委會主委陳吉仲今天分享考上台大的秘訣，他說，高中三年級時期，家人每天提供一尾魚給他，因此考上台大，他以此故事鼓勵國人中秋燒烤多採購國產魚。

陳吉仲今天參加農委會「漁業嘉年華中秋企業消費者團購慶」記者會，致詞時特別說了自身的故事，他表示，他高中前都沒有開竅，但高三那年住在他姑媽家，姑媽每天煎一尾魚給他，因為這樣讓他考上台大，語畢，現場鼓掌哄堂大笑。

他解釋，他的意思是說，他太太教三個小孩，每天一定要讓小孩吃魚，吃魚蛋白質多，老少咸宜容易消化，維生素D又特別多，多吃沒有壞處，更重要的是台灣的水產品品質好價格穩定，因此中秋節時，除了文蛤、秋刀魚、白蝦，今年的鰻魚價格現在大力促銷，鰻魚難得價格親民；消費者買回去要清理魚貨感覺不便，這次漁業署特別結合21個在地漁會、生產合作社，在平台上推出170種組合，值得消費者優先訂購。

漁業署長張致盛表示，今年的整體魚貨平均價格與去年同期相比略增3%，但個別品項仍有差異，有些比較高，有些比較低。不過，整體來講，量價平穩；受到八月豪雨影響，文蛤與牡蠣的價格比前段時間略多10%，但與去年前年價格相比平價許多。因此舉辦漁業嘉年華活動，鼓勵各漁會、合作社努力行銷，行銷到達一定的量，漁業署給予一筆獎勵金額。

根據漁業署官方網站，以今天9月7日的各式魚貨的價格看來，生產地批發價格看來吳郭魚每公斤平均批發價79.4元、虱目魚88.7元、金目鱸117元、花枝138.1元、小卷241元、牡蠣(海)432.8元、文蛤(海)530元，節慶消費者喜愛的水產品和去年同期相比漲跌互見，平均約上揚10%。