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林務局宣布：5山屋開放入住 阿里山小火車調高乘客上限

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
檜谷山屋。圖／林務局提供
檜谷山屋。圖／林務局提供

配合中央流行疫情指揮中心宣布9月7日起放寬部分防疫措施，林務局表示，今起開放森林育樂場域解說導覽服務預約、太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉家庭湯屋與煮蛋槽區域，並調整阿里山林業鐵路祝山、神木與沼平支線搭乘人數，以及自9月10日起開放登山山屋入住。另太平山蹦蹦車與烏來台車因目前正在進行邊坡整修工程，暫不開放遊客搭乘。

林務局表示，9月7日起阿里山林業鐵路祝山、神木與沼平支線每列車乘客人數上限調整為200人，檜木列車調整為160人。而太平山國家森林遊樂區開放鳩之澤溫泉家庭湯屋及煮蛋槽區域，半露天裸湯及戶外SPA溫泉區仍維持暫不開放；煮蛋槽區域每時段開放50人進入為上限。

登山設施方面，自9月10日起除了原已開放的營地外，再開放九九山莊、中霸山屋、檜谷山屋、向陽山屋及嘉明湖山屋等5處登山山屋，開放入住人數以原住宿量三分之一為上限，天池山莊則因能高越嶺道邊坡坍方中斷，將於步道開放通行後再開放使用。山屋室內空間及營帳內有非同住親友者，所有人員均應全程佩戴口罩。

林務局表示，各森林育樂場域開放情形，會視國內疫情狀況與地方政府最新發布之管制公告內容滾動式調整，請遊客於出發前務必至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢想去的場域開放情形與人流管制上限，並請大家落實自身健康管理，若身體不適，請避免出遊。

太平山 溫泉 阿里山

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