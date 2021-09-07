募受虐兒創傷復原經費 家扶攜手Yahoo奇摩啟動公益月

家扶基金會指出，2020年台灣兒少受虐人數高達1.2萬多名，創近年新高，另就通報來源了解，來自教育體系通報佔整體4成，然而，數據顯示歷年6歲以下學齡前受害者約佔2成多，缺乏求援能力幼兒是否成為潛藏黑數值得關注，為了替遭受虐待的孩子籌募心理創傷復原服務經費，家扶攜手Yahoo奇摩拍賣、Yahoo好朋友、Yahoo奇摩公益推動「創造無限可能 愛無限公益月」，邀請「全明星運動會」成員接力參與公益競標，同時發起Yahoo奇摩值募集，邀請民眾一起做公益。

家扶表示，據衛福部統計，2020年兒童少年保護受虐類型以「身體虐待」佔25.16%居首位，「性虐待」15.62%佔第二。在兒少受虐案件中，屬「(養)父母」施虐近半數，如再加上受虐者屬「學齡前」兒少約2成比例，也就是說，這些孩子主要活動範圍與接觸者皆以「家內」為主，本無自我保護能力且「家外」的第三方監督力量較難觸及，保護網相對薄弱下，照顧者即是施虐者，孩子受虐狀況將更難被察覺。

家扶說，2005年家扶基金會開通Yahoo奇摩公益平台，迄今已累計獲得7萬多筆、1億多元捐款幫助無數弱勢貧困或受虐兒少，正式踏出數位捐款第一步，也是目前非定期捐款者主要運用管道，今年9月，家扶再攜手Yahoo奇摩拍賣、Yahoo好朋友與Yahoo奇摩公益推動「創造無限可能 愛無限公益月」，為遭受不當對待的孩子籌募心理創傷復原、學習輔導等服務經費。

家扶基金會社會資源處林秀鳳處長表示，家扶「用愛包圍計畫」募款目標3000萬元，將提供遭不當對待兒少及其家庭包含「心理創傷復原」、「追蹤輔導」、「親職教育」等服務，期盼各界伸出援手，共同幫助孩子走出受傷陰影。