周六補班隔天車流量低 高公局：取消12日國5北向高乘載

中秋連假將至，為了迎接彈性放假，本周六需要補班、補課。交通部高速公路局今天宣布，下周日將暫停實施國5北向蘇澳至頭城路段高乘載管制。

高公局表示，以往彈性放假利用周六補班課，隔天周日國5北上交通量較低且交通狀況大致正常，故因應中秋節連假彈性放假於9月11日（六）補班課，即於9月12日（日）暫停實施國5蘇澳至頭城北向入口匝道高乘載管制。

高公局特別提醒，雖然9月12日不實施國5北向高乘載管制，但當日仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制及大客車通行路肩與主線儀控措施，請用路人務必配合，另請用路人上路前務必檢查車況，避免於雪山隧道內發生車輛故障影響行車安全與順暢，並請養足精神再上路，切勿疲勞駕駛，以確保行車安全。