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燦樹颱風必影響台灣！ 氣象局：最快周五發海警

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天上午8時雙颱共舞。圖／氣象局
今天上午8時雙颱共舞。圖／氣象局

今天上午8時燦樹颱風形成，加上昨天的康森颱風，呈現雙颱共舞畫面。中央氣象局說，燦樹最快周五發布海上颱風警報，周末影響台灣，不過路徑不確定性仍大。

根據氣象局最新資料顯示，關島附近海域的熱帶性低氣壓於上午8時發展成輕颱燦樹，中心位置在北緯15.6度，東經136.6度，以每小時10公里速度，向西北進行，預計朝台灣東方海面至巴士海峽接近。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里。

至於輕颱康森，氣象局資料顯示，上午8時的中心位置在北緯12.0度，東經124.3度，以每小時12公里速度，向北北西進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑 100公里。

氣象局簡任技正伍婉華說，受到太平洋高壓影響，今天到周五大部分地區晴朗炎熱，午後有雷陣雨天氣型態。今天中午前後大台北盆地、花東縱谷會有36度以上高溫，新竹以南高溫34度，澎金馬地區則是32、33度。山區、靠山區北部會有午後雷陣雨，留意較大雨勢。周五後颱風外圍雲系讓花東、恆春半島有短暫降雨現象。

伍婉華說，兩颱風目前所在位置在太平洋高壓南緣位置。康森未來兩天經過菲律賓陸地，往南海跟海南島移動，沒有直接影響；燦樹在鵝鑾鼻東南東方1800公里海面上，周五後颱風路徑預測變數還是很大，最可能在周六開始影響天氣，東半部、基隆北海岸、宜蘭、南部有降雨現象，斷續降雨會增加。

不過伍婉華強調，會以怎樣的角度接近，還有其他地區會不會受影響，近兩三天要密切注意。預估周末前後有機會影響天氣，但輕重還要觀察。

氣象預報員趙竑說，目前這個狀況，最快周五發布海警，但從預報上來看，北轉跟南偏不確定性蠻大，是否登陸或是侵台都還要觀察，不過確實會為台灣造成影響。

颱風 氣象局

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