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開學後孩子如何維持正常作息? 網路人氣親子劇團分享解除懶惰症關鍵!

聯合線上 / 林啟芬

開學囉！許多孩子因為疫情停課了好幾個月，作息受到影響，早上老是愛賴床叫不醒，父母比孩子更痛苦，該怎麼辦？其實，想要讓孩子一秒彈起、開心起床並不難。由一家人組成的親子劇團「100種理想」，在臉書上有12萬位追蹤者，日前進行一項測試：爸媽和孩子互換身分，由孩子負責喚醒貪睡的爸媽、做早餐給全家人吃，體會爸媽的辛苦，沒想到無論理想兄弟使出強大的親親攻勢，或是萌度爆表的魔術表演，愛賴床的爸媽依舊昏昏欲睡，直到理想兄弟出動「這招」，才總算成功把爸媽喚醒！

超人氣親子網紅「100種理想」日前進行一項測試：由孩子負責喚醒貪睡的爸媽。 圖／聯合報系 提供
超人氣親子網紅「100種理想」日前進行一項測試：由孩子負責喚醒貪睡的爸媽。 圖／聯合報系 提供

好喝 才是解除懶惰症關鍵

究竟讓孩子不賴床的絕招是什麼?一頓豐盛早餐搭配有益健康的義美優酪乳，是戒除懶惰症的關鍵。義美優酪乳全家大小都愛喝，只要製造能讓孩子期待起床的動機，自然可以提升孩子的活力，培養更積極的情緒，讓孩子清早一叫就起床！

一頓豐盛早餐搭配有益健康的義美優酪乳，可以培養孩子早上積極的情緒。 圖／聯合報系 提供
一頓豐盛早餐搭配有益健康的義美優酪乳，可以培養孩子早上積極的情緒。 圖／聯合報系 提供

省去挑優酪乳菌種的煩惱 一瓶滿足全家人需求

許多人都知道常喝優酪乳，健康好處多！其實喝優酪乳，主要就是喝活性乳酸菌。乳酸菌有不同菌種，每個品牌所含的乳酸菌可能種類都不同。義美優酪乳的特點是一瓶就可以喝到7種菌種包括：嗜熱鏈球菌Streptococcus thermophilus、保加利亞乳桿菌Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus、鼠李糖乳桿菌Lactobacillus rhamnosus、植物乳桿菌Lactobacillus plantarum、嗜酸乳桿菌Lactobacillus acidophilus、雙歧桿菌Bifidobacterium Lactis 、副乾酪乳桿菌Lactobacillus paracasei。發酵乳可幫助維持消化道機能，改變細菌叢生態，使排便順暢，每日適量飲用，健康維持!

「100種理想」威廉爸表示：「有時候我們在攝取益生菌的時候，會根據每個人不同的需求，分成這一盒、那一盒……很多種，但是義美優酪乳一瓶就有7種益生菌，可以符合全家人的需求。」

飛口媽補充：「義美的品牌讓人很放心，成分單純，沒有色素、香料，也沒有防腐劑、動物膠，所以全家都可以安心飲用。」

剛升格成為小一新鮮人、認為自己的廚藝已經好到可以開早餐店的理想哥哥，更趁勢狂推一波：「早上、中午、晚上都要喝義美優酪乳，便便不順就要喝這個。」

義美優酪乳一瓶含有7種益生菌，可以符合全家人的需求。 圖／聯合報系 提供
義美優酪乳一瓶含有7種益生菌，可以符合全家人的需求。 圖／聯合報系 提供

義美優酪乳 每毫升含一億個活性乳酸菌

挑選優酪乳的另一個指標是菌種活性，根據研究指出，優酪乳的含菌數多寡並不是最重要的，菌種活性才是關鍵指標，活菌更能改善細菌叢生態，幫助調整體質。每毫升義美優酪乳含有一億個活性乳酸菌種。此外，義美優酪乳成分單純，絕不添加香料、色素、防腐劑及動物膠等，比較不會造成身體負擔，而且是使用義美優質鮮乳、香醇好喝，全家人都適合補充，冰箱裡放這瓶就夠了。

「100種理想」向爸媽朋友們推薦「義美優酪乳是造福全家的必備良品」。 圖／聯合報系 提供
「100種理想」向爸媽朋友們推薦「義美優酪乳是造福全家的必備良品」。 圖／聯合報系 提供

「我們身邊的爸媽朋友都很為孩子著想，大家都有共識，不約而同地選擇義美這個品牌，因為義美就是安全、安心。」飛口媽笑著表示，同時提醒大家，開學後孩子回歸群體生活，除了多喝含有7種好菌的義美優酪乳，提升防護力，也要注意飲食均衡、作息規律、睡眠充足，「順暢一天，才有理想生活！」

更多資訊請參閱>>https://www.facebook.com/imeifoods/posts/10158607004391997/

義美優酪乳每毫升含1億個以上活性乳酸菌種，成分單純，香醇好喝。 圖／聯合報系 提供
義美優酪乳每毫升含1億個以上活性乳酸菌種，成分單純，香醇好喝。 圖／聯合報系 提供

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