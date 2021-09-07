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疫情逐漸降溫 雪霸山屋9月10日起開放三分之一床位
雪霸國家公園疫情期間全面封閉的山屋，雪霸國家公園管理處宣布9月10日起開放山屋三分之一床位，營地帳篷除同住家人以外，營地帳篷以1人1帳為原則，各單日往返路線暫訂1天最多60人。
全國疫情警戒今天至9月20日持續二級警戒，雪霸國家公園採以總量管制方式開放生態保護區山屋、營地與步道，其中， 開放營地帳棚以同住親友同帳，或1人1帳為原則，9月10日起開放山屋三分之一承載量，單日往返路線承載量訂為每天60人，雪霸處將加強入園查核作業，若違規入住山屋，將依國家公園法及雪霸處入園規範處以罰鍰，及暫停入園申請資格等處分。
戶外遊憩據點將加強監測人流聚集狀況，倘人流密度過高，將適時分流、管制或封閉，民眾仍應全程佩戴口罩與維持社交距離，停止100人以上聚會，雪霸處將會同保安警察第七總隊第五大隊巡查，如有未戴口罩或群聚者，將報請相關機關依傳染病防治法規定辦理裁罰。此外，各停車場降低停車數減為原數量80%，並得視現場狀況及服務品質適時彈性調整，減緩遊憩據點之人流壓力。
雪霸處指出，園區室內遊憩據點採實聯制、單一出入口及引導分流措施，民眾須配戴口罩、配合量測體溫及維持安全社交距離，遊客服務中心、展示館總量管制，且視聽室採梅花座入座。
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