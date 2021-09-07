快訊

侯友宜：新北幼兒園群聚 再增2幼兒3家長確診

周末泡湯了？雙颱共舞 燦樹颱風今早生成恐侵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情逐漸降溫 雪霸山屋9月10日起開放三分之一床位

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
全國疫情警戒今天至9月20日持續二級警戒，雪霸國家公園管理處公告調整入園防疫管制措施。圖／雪霸國家公園管理處提供
全國疫情警戒今天至9月20日持續二級警戒，雪霸國家公園管理處公告調整入園防疫管制措施。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園疫情期間全面封閉的山屋，雪霸國家公園管理處宣布9月10日起開放山屋三分之一床位，營地帳篷除同住家人以外，營地帳篷以1人1帳為原則，各單日往返路線暫訂1天最多60人。

全國疫情警戒今天至9月20日持續二級警戒，雪霸國家公園採以總量管制方式開放生態保護區山屋、營地與步道，其中， 開放營地帳棚以同住親友同帳，或1人1帳為原則，9月10日起開放山屋三分之一承載量，單日往返路線承載量訂為每天60人，雪霸處將加強入園查核作業，若違規入住山屋，將依國家公園法及雪霸處入園規範處以罰鍰，及暫停入園申請資格等處分。

戶外遊憩據點將加強監測人流聚集狀況，倘人流密度過高，將適時分流、管制或封閉，民眾仍應全程佩戴口罩與維持社交距離，停止100人以上聚會，雪霸處將會同保安警察第七總隊第五大隊巡查，如有未戴口罩或群聚者，將報請相關機關依傳染病防治法規定辦理裁罰。此外，各停車場降低停車數減為原數量80%，並得視現場狀況及服務品質適時彈性調整，減緩遊憩據點之人流壓力。

雪霸處指出，園區室內遊憩據點採實聯制、單一出入口及引導分流措施，民眾須配戴口罩、配合量測體溫及維持安全社交距離，遊客服務中心、展示館總量管制，且視聽室採梅花座入座。

全國疫情警戒今天至9月20日持續二級警戒，雪霸國家公園管理處公告調整入園防疫管制措施。圖／雪霸國家公園管理處提供
全國疫情警戒今天至9月20日持續二級警戒，雪霸國家公園管理處公告調整入園防疫管制措施。圖／雪霸國家公園管理處提供

國家公園 社交距離 口罩

延伸閱讀

玉山山屋終於開放了 9月10日起降載33%供山友入住

二級警戒 營建署：9月10日起有條件開放山屋

誇張！垃圾入侵玉山山屋 連救難擔架都被當成垃圾桶

登山床位相連懷疑夫出軌 法官：這是開放通鋪駁回

相關新聞

雙颱共舞！ 燦樹颱風形成恐侵台 氣象局曝最接近時間

根據日本氣象廳資料顯示，今年第14號颱風燦樹已形成，加上第13號颱風康森，呈現雙颱共舞。

吳德榮示警注意熱低壓！ 最快今晚成颱 不排除直接侵台

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天形成的第13號颱風康森對台無直接影響，反而要...

中年過後睡太少 患癡呆症風險大增

現代人最缺睡眠，或常睡眠品質不佳，但中年若還不能好好睡，恐怕會增加罹患阿茲海默症風險。最新研究發現，如果每晚只睡 6 小時不到，尤其中年過後，大腦失能機率會顯著增加。

三接工程淤泥增 8成珊瑚被活埋

桃園大潭藻礁公投因疫情關係，延至今年十二月十八日投票。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政前天帶領九十位參與者前往觀察藻礁生態後直呼...

睡相不好會長皺紋、胸下垂 專家曝這些睡姿很傷身

睡眠專家兼物理治療師瑪格透露，睡眠姿勢不僅影響睡眠，還可能對健康造成負面影響。

嘉義12萬公頃國有林 獲FSC驗證

農委會林務局昨宣布，嘉義林管處全區逾十二萬公頃國有林地，自然保育、林地工程、勞動權益及社區溝通等項目都達永續經營標準，歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。