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老虎伍茲也靠它 「躺著開刀」揮別下背痛

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科部醫師林琮凱指出，「躺著開刀（微創前位脊椎融合合併後方骨釘內固定術）」可以將沾黏、神經損傷等風險降到最低。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科部醫師林琮凱指出，「躺著開刀（微創前位脊椎融合合併後方骨釘內固定術）」可以將沾黏、神經損傷等風險降到最低。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名70歲男性長期下背痛，雖曾動過脊椎減壓手術，但效果不佳，檢查發現有腰椎椎弓解離、脊椎滑脫等狀況，考量同樣位置如重複手術有神經沾黏、造成術中神經損傷的高度風險，因此評估後建議「躺著開刀（微創前位脊椎融合合併後方骨釘內固定術）」，先由腹部經後腹腔置放椎間體支架，再從背部置放骨釘，不僅改善了下背痛，也降低神經損傷風險，隔天即可下床行走。

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科部醫師林琮凱指出，患者長期飽受下背痛所苦，雖曾接受過第4、5腰椎減壓手術，但術後狀況不穩定，此外，第5腰椎椎弓已有解離，及合併第5腰椎、第1薦椎脊椎滑脫等現象，因此先安排復健、神經阻斷術治療，然而背痛仍不斷復發，故患者決定再次接受手術，希望能一勞永逸。

他說，由於患者同節段脊椎後方，已接受過減壓手術，將壓迫到神經的椎間盤、骨刺或韌帶組織切除，若要再次從後方脊椎翻修，術中恐因前次手術所留下的沾黏造成神經損傷風險增加，故決定採用躺著開刀方式，將沾黏、神經損傷等風險降到最低。

林琮凱介紹，老虎伍茲就曾於2017年接受此相同手術重返體壇顛峰，與傳統手術差異在於，新式手術會請患者先平躺，經由下腹部傷口置放入椎體間支架，維持脊椎前方穩定後，再由背部置放骨釘，完全不需經過前次手術部分，也不需撥動神經，即能完成360度穩定脊椎。

他說，此術式屬於微創手術，雖然過程較費工，但術中對於肌肉及骨骼的損傷較傳統手術少，術後1~2天就能穿著背架自由行走，讓脊椎翻修手術的神經損傷機會趨近於零，同時縮短骨頭癒合時間，病人也可以早點恢復正常作息。

林琮凱提醒，下背痛經常是長期姿勢不正確而引起，若工作需要進行抬、拿、扛重物等動作，或是久坐辦公室，務必要適度運動鍛鍊核心肌群，讓脊椎維持在正常曲線上，才能避免脊椎變形、壓迫。

微創手術 背痛 患者

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