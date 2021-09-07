快訊

吳德榮示警注意熱低壓！ 最快今晚成颱 不排除直接侵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳德榮示警注意熱低壓！ 最快今晚成颱 不排除直接侵台

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
目前太平洋地區有一颱風（左）和熱帶性低氣壓。圖／氣象局
目前太平洋地區有一颱風（左）和熱帶性低氣壓。圖／氣象局

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天形成的第13號颱風康森對台無直接影響，反而要注意另一個熱帶性低氣壓，最快今天晚上成颱，不排除直接侵襲台灣。

吳德榮說，氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，康森的未來動向，與各國模式模擬相當一致，皆向西北穿過呂宋島，進入南海，對台無影響。

吳德榮說，「另一熱帶低壓才是觀察重點」，由於受到太平洋高壓及康森外圍的氣流所導引；向西北西朝台灣前進，其不確定性範圍相當大，包括從琉球海面北轉及通過巴士海峽皆有可能，直接侵襲台灣的機率亦不能排除。

至於其強度是否發展成颱風？吳德榮說，氣象局路徑潛勢預測圖顯示於今晚成颱，最新歐洲系集模式(ENS)模擬則稍晚一些、但會持續增強，最新美國模式(GFS)模擬並無發展。

吳德榮說，由於此熱帶低壓的路徑、強度之預測，皆有比較大不確定性。故不需急著下定論，持續密切觀察才是上策。 

吳德榮說，昨東部最高溫36度以上有花蓮光復鄉37.2度，台東長濱鄉36.8度。其他地區高溫約在35度左右，新北新店35.5度，嘉義市東區35.2度，高雄內門區35.4度。

吳德榮說，昨午後強對流發展，有局部性大雨及大雷雨。今晨各地晴朗，僅恆春半島有零星降雨。 

吳德榮表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；各山區及桃園以南部分平地午後有局部雷陣雨，仍有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率。

吳德榮說，今天各地氣溫：北部23至36度，中部23至35度，南部24至35度，東部23至36度。

吳德榮說，周三、四太平洋高壓稍增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑；桃園以南近山區有局部雷陣雨，仍有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率。 

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五至下周一太平洋高壓再減弱，天氣的變化，與熱帶擾動（颱風或熱帶低壓）的動向息息相關，有不確定性，需再觀察。

吳德榮 颱風

延伸閱讀

高溫炎熱慎防午後雷雨 吳德榮： 熱帶擾動威脅提升

今明防劇烈雷雨 吳德榮：熱帶擾動續觀察

最近會有颱風嗎？ 吳德榮：熱帶擾動再觀察

今起慎防劇烈雷雨 吳德榮：下周注意熱帶擾動

相關新聞

三接工程淤泥增 8成珊瑚被活埋

桃園大潭藻礁公投因疫情關係，延至今年十二月十八日投票。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政前天帶領九十位參與者前往觀察藻礁生態後直呼...

嘉義12萬公頃國有林 獲FSC驗證

農委會林務局昨宣布，嘉義林管處全區逾十二萬公頃國有林地，自然保育、林地工程、勞動權益及社區溝通等項目都達永續經營標準，歷...

全台有感！花蓮22時發生規模5.9地震 最大震度4級

中央氣象局表示，今天22時花蓮縣政府東南東方49.4公里處發生規模5.9地震，最大震度4級。各地震度依序為花蓮4級；宜蘭、南投、台中、台東、彰化、嘉義3級；台北、新竹、雲林、苗栗、高雄、台南2級；屏東1級。

副機長小港機場未戴罩 長榮航空：記1大過並停飛半年

防疫破口！立榮航空遭檢舉，8月底一名副機師在高雄小港國際機場國內航廈內，全程未戴口罩與同事聊天。小港機場今天表示，此副機...

維生素B12缺乏 失智風險恐提高

蔬食素食風行，但醫師提醒，長期茹素者要注意維生素B12攝取，否則可能有導致失智症的風險。

吳德榮示警注意熱低壓！ 最快今晚成颱 不排除直接侵台

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天形成的第13號颱風康森對台無直接影響，反而要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。