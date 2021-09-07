吳德榮示警注意熱低壓！ 最快今晚成颱 不排除直接侵台

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天形成的第13號颱風康森對台無直接影響，反而要注意另一個熱帶性低氣壓，最快今天晚上成颱，不排除直接侵襲台灣。

吳德榮說，氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，康森的未來動向，與各國模式模擬相當一致，皆向西北穿過呂宋島，進入南海，對台無影響。

吳德榮說，「另一熱帶低壓才是觀察重點」，由於受到太平洋高壓及康森外圍的氣流所導引；向西北西朝台灣前進，其不確定性範圍相當大，包括從琉球海面北轉及通過巴士海峽皆有可能，直接侵襲台灣的機率亦不能排除。

至於其強度是否發展成颱風？吳德榮說，氣象局路徑潛勢預測圖顯示於今晚成颱，最新歐洲系集模式(ENS)模擬則稍晚一些、但會持續增強，最新美國模式(GFS)模擬並無發展。

吳德榮說，由於此熱帶低壓的路徑、強度之預測，皆有比較大不確定性。故不需急著下定論，持續密切觀察才是上策。

吳德榮說，昨東部最高溫36度以上有花蓮光復鄉37.2度，台東長濱鄉36.8度。其他地區高溫約在35度左右，新北新店35.5度，嘉義市東區35.2度，高雄內門區35.4度。

吳德榮說，昨午後強對流發展，有局部性大雨及大雷雨。今晨各地晴朗，僅恆春半島有零星降雨。

吳德榮表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；各山區及桃園以南部分平地午後有局部雷陣雨，仍有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率。

吳德榮說，今天各地氣溫：北部23至36度，中部23至35度，南部24至35度，東部23至36度。

吳德榮說，周三、四太平洋高壓稍增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑；桃園以南近山區有局部雷陣雨，仍有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五至下周一太平洋高壓再減弱，天氣的變化，與熱帶擾動（颱風或熱帶低壓）的動向息息相關，有不確定性，需再觀察。