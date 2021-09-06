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泛視神經脊髓炎專家會議2／新藥有效分配 首重臨床療效

聯合報 / 記者施靜茹／台北即時報導
泛視神經脊髓炎專家會議於八月卅一日舉行，輔仁大學海量學程助理教授陳詠宸（右起）、台大臨床藥學所所長蕭斐元、衛福部健保署長李伯璋、台灣神經免疫醫學會理事長羅榮昇、台灣神經免疫疾病協會代表沈琴惠、聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。 記者林俊良／攝影
泛視神經脊髓炎專家會議於八月卅一日舉行，輔仁大學海量學程助理教授陳詠宸（右起）、台大臨床藥學所所長蕭斐元、衛福部健保署長李伯璋、台灣神經免疫醫學會理事長羅榮昇、台灣神經免疫疾病協會代表沈琴惠、聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。 記者林俊良／攝影

新藥對病人可能是救命希望，但健保資源有限卻未必能夠及時給付。學者認為，新藥給付牽涉到臨床療效和預算有限等難題，要做有效分配，著實考驗主管機關。

輔仁大學海量學程助理教授、健康效果暨醫療科技教育聯盟理事陳詠宸指出，健保新藥預算，包含新增診療項目、新藥及新特材，今年約編列卅五億元。若是被歸類為罕見疾病用藥，亦即俗稱的「孤兒藥」，健保總額匡列有「罕見疾病、血友病藥物及罕見疾病特材」，今年編列一一七億元，國健署菸品健康捐每年補助健保一億多元。

台大臨床藥學研究所所長蕭斐元指出，健保署一年舉行六次「健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，去年十二月共擬會議通過多項新藥給付及給付規定擴增，增加財務支出約七點七億元。一年開會六次，一年高推估可能增加四十二億元，但去年新醫療科技預算僅編列卅五億餘元，不足近七億元。

蕭斐元指出，台灣藥物經濟暨效果研究學會（TaSPOR）曾做過新藥價值評估研究調查，新藥價值含臨床療效、疾病對社會造成的影響、病人相關考量、經濟效益及醫療體系可行性等五大面向，調查發現，受訪者認為臨床療效是最重要的面向。

但蕭斐元強調，國際藥物經濟學會（ISPOR）曾指出，藥物價值（Value）包括醫療需求、健康影響及生活品質等層面，不是單方面的考量就能達到所謂的新藥價值。

蕭斐元說，國內醫療科技評估在分析財務衝擊時，常考量藥費對總成本預算的影響，對於減少回診的相關醫療費用等，雖已適度納入考量，但並非每個藥品建議者都能提供相關數據，這或許值得各界未來參考。

陳詠宸指出，英國的醫療科技評估單位NICE建議，希望病人及早取得價值創新的治療，同時在治療重度疾病時，可以更公平地取得這些藥物；前提是要採納更多證據，並且以更好的醫療科技評估預測結果，需要大家一起努力。

泛視神經脊髓炎（NMOSD）是一種發生於中樞神經系統的自體免疫疾病，免疫系統因故失調，導致自體免疫抗體，反過來攻擊自己體內的中樞神經細胞，重創視神經、脊髓及大腦等組織。 記者李樹人／製表
泛視神經脊髓炎（NMOSD）是一種發生於中樞神經系統的自體免疫疾病，免疫系統因故失調，導致自體免疫抗體，反過來攻擊自己體內的中樞神經細胞，重創視神經、脊髓及大腦等組織。 記者李樹人／製表
台大臨床藥學所所長蕭斐元指出，國際藥物經濟學會（ISPOR）曾發表，藥物價值（Value）包括醫療需求、健康影響及生活品質等層面，不是單方面的考量就能達到所謂的新藥價值。記者林俊良/攝影
台大臨床藥學所所長蕭斐元指出，國際藥物經濟學會（ISPOR）曾發表，藥物價值（Value）包括醫療需求、健康影響及生活品質等層面，不是單方面的考量就能達到所謂的新藥價值。記者林俊良/攝影
泛視神經脊髓炎專家會議出席於八月卅一日舉行，輔仁大學海量學程助理教授陳詠宸指出，英國的醫療科技評估單位NICE建議，希望病人及早取得價值創新的治療，同時在治療重度疾病時，可以更公平地取得這些藥物，前提是要採納更多證據，並且以更好的醫療科技評估預測結果，需要大家一起努力。 記者林俊良／攝影
泛視神經脊髓炎專家會議出席於八月卅一日舉行，輔仁大學海量學程助理教授陳詠宸指出，英國的醫療科技評估單位NICE建議，希望病人及早取得價值創新的治療，同時在治療重度疾病時，可以更公平地取得這些藥物，前提是要採納更多證據，並且以更好的醫療科技評估預測結果，需要大家一起努力。 記者林俊良／攝影

健保 罕見疾病

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