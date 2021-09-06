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金光布袋戲第一人鍾任壁辭世 文化部將呈請總統褒揚

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
鍾任壁擅長傳統布袋戲與創新的金光戲，被認為是開啟金光布袋戲時代的第一人。圖／文化部文化資產局提供
鍾任壁擅長傳統布袋戲與創新的金光戲，被認為是開啟金光布袋戲時代的第一人。圖／文化部文化資產局提供

布袋戲「閣」派第五代掌門人鍾任壁昨（5）日晚間於睡夢中安詳辭世，享壽90歲。文化部長李永得聞訊後深表哀悼，除指示文化資產局全力協助家屬治喪事宜，並將呈請總統明令褒揚。

鍾任壁1932年出生於西螺的布袋戲世家，自小承襲家傳新興閣布袋戲，17歲起擔任傳統布袋戲、劍俠戲主演，1953年，藝師22歲時申請立案登記團名「新興閣掌中第二劇團」，直到父親亡故，才將劇團改名為「新興閣掌中劇團」至今。他以具藝術性之文、武戲口白與演技著稱，擅長傳統布袋戲與創新的金光戲，被認為是開啟台灣金光布袋戲時代的第一人。

鍾任壁於2009年獲台北市政府登錄認定為傳統表演藝術「布袋戲」保存者。曾獲國家三等景星勳章、教育部民族藝術薪傳獎、藝術教育貢獻奬之終身成就奬、雲林縣政府文化特別貢獻獎及文化藝術獎-貢獻獎、台北市與新北市合頒台北傳統藝術藝師、台北市政府布袋戲終身成就奬等獎項。

李永得表示，鍾任壁藝師一生奉獻台灣傳統布袋戲的保存、傳承及戲劇創新，其熱情教學的無私精神，將永為後世所緬懷。

鍾任壁與早年使用的西螺新興閣掌中劇團招牌。圖／文化部文化資產局提供
鍾任壁與早年使用的西螺新興閣掌中劇團招牌。圖／文化部文化資產局提供

布袋戲 李永得

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