玉山山屋終於開放了 9月10日起降載33%供山友入住

中央宣布第2級疫情警戒維持至9月20日，玉山國家公園管理處依據各遊憩據點防疫指引，緩步調整開放登山場域及措施，繼上月10日重新開放玉山主峰線「單攻」及部分營地後，玉山園區山屋也將於本月10日降載3分之1開放入住。

玉管處指出，玉山因疫封閉2個多月，隨疫情警戒降級，鬆綁開放並逐步提高園內區各遊憩據點遊客中心、賣店、步道、停車場容留數，上月10日重新開放部分生態保護區，玉山主峰線也在總量管制下可「單攻」，部分營地也有條件開放。

而山友最期盼的山屋，也將於9月10日起降載3分之1開放，各山屋容納人數為，玉山線－排雲山莊40人、圓峰山屋5人；東埔－觀高線：樂樂山屋4人、南二段（含秀姑巒線）：中興金礦、大水窟、塔芬谷、轆鹿谷、拉庫因溪等山屋均為7人、白洋金礦山屋4人；馬博拉斯橫斷線：馬博、馬利加南、馬步谷山屋均為7人；八通關越嶺線東段：瓦拉米山屋8人、抱崖山屋6人、大分山屋7人。

玉管處也呼籲，山屋是密閉且需過夜長時間共處一室的空間，凡身體有不適症狀暫緩上山，入住山屋自備酒精等消毒用品，個人裝備勿與他人混用，凡接觸共用區域及進食前請先消毒，參照「登山健行活動防疫自主檢核表」做好防疫工作。

而疫情之下的登山活動，除原本須具備的登山裝備與知能、無痕山林準則、緊急狀況應變、天候環境等資訊蒐集備妥，特別提醒需增加登山健行活動，應自備口罩、酒精消毒液、體溫計、拋棄式手套、濕紙巾、夾鏈袋等垃圾自己隨身帶下山。