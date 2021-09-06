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交通防疫管理再鬆綁！人流管制放寬 雙鐵全車座位開放

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
疫情二期延長，交通部表示，現行疫情屬穩定趨緩，民眾回歸正常上班上課作息，加上即將到來的中秋節4天連續假期，經報請指揮中心同意後再鬆綁，包括國家風景區承載人數、遊覽車、國道服務區人流管制放寬，同時，雙鐵開放全車座位數營運，但台鐵不賣站票，9月7日實施。本報資料照片
疫情二期延長，交通部表示，現行疫情屬穩定趨緩，民眾回歸正常上班上課作息，加上即將到來的中秋節4天連續假期，經報請指揮中心同意後再鬆綁，包括國家風景區承載人數、遊覽車、國道服務區人流管制放寬，同時，雙鐵開放全車座位數營運，但台鐵不賣站票，9月7日實施。本報資料照片

中央疫情指揮中心宣布疫情二級警戒續延長至9月20日，交通部表示，在維持基本防疫管制條件下，考量現行疫情屬穩定趨緩，民眾多回歸正常上班上課作息，加上即將到來的中秋節4天連續假期，經報請指揮中心同意後再鬆綁，包括國家風景區承載人數、遊覽車、國道服務區人流管制放寬，同時，雙鐵開放全車座位數營運，但台鐵不賣站票，9月7日實施。

交通部表示，國家風景區及觀光遊樂業總量管制將容留量從承載人數50%上限，提升至80%；停車場停車數也從50%上限，提升至80%；旅行業遊覽車乘車人數以車輛核定座位數8成為上限，另將「每團人數以不超過50人為限」修正為「組團人數依中央流行疫情指揮中心公告的集會活動人數(室內)為上限」。

此外，國道服務區及省道休息站依衛福部規定，調整營業場所及公共場域人流控管或總量管制，將服務大廳空間面積的可容留人數從每3.5平方公尺1人，修正放寬為每2.25平方公尺1人計算。

至於雙鐵，台鐵對號列車開放全車座位數發售營運，但不販售站票；觀光列車開放全車座位數發售營運；而高鐵開放全車座位數發售營運。而作為交通車使用的遊覽車，將大車搭乘人數20人上限限制，調整以車輛核定座位數8成為上限。

交通部表示，國內疫情趨緩穩定，因應中秋節連假及配合民眾回復正常生活需要，交通部會滾動檢討再調整鬆綁相關防疫管理措施，但仍呼籲國人，儘可能減少長途移動，如仍有必要遠行，請務必做好各項防疫措施，減少疫情擴散風險。

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