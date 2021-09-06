周五核安演練將發核子事故警報 收到簡訊不用驚慌

110年核安第27號演習實兵演練，將於9月9日至10日在核能一廠、金山區漁會前廣場及三軍總醫院辦理，演練情境是核一廠面臨疫情、地震、火山併同核子事故發生的複合式災害，9月10日上午將對核一附近區域發送核子事故警報，民眾若收到訊息不用驚慌。

原能會表示，除役中的核能一廠發生核子事故的風險相較於運轉中核能電廠低，但仍不能鬆懈及掉以輕心，演練情境將以核能一廠面臨疫情、地震、火山併同核子事故發生的複合式災害而設定。

繼8月6日完成各應變中心全視訊兵棋推演，以及9月4日核能一廠廠內無預警動員測試後，原能會表示，9月9日廠內演練，將以核能一廠斷然處置措施及火山灰防護為主，將除役期間可能面臨到的風險降至最低。

9月10日廠外演練，考量室外人數限制與避免民眾群聚，將以應變人員演練及維持應變量能為重點，進行民眾防護行動演練、環境輻射偵檢演練、民眾示警多元通知與輻傷醫療救護等，演練項目包括海上疏運、疫情居家隔離者及弱勢族群關懷撤離演練、民眾示警多元通知、學校核安防護教育說明、輻傷醫療救護、大型活動場所防護以及陸域、海域及空域環境輻射偵測整合及運作演練。

原能會提醒，9月10日上午10時08分，將在核能一廠緊急應變計畫區，包含新北市金山區、石門區及三芝區等區域，發放核子事故警報，並利用災防告警細胞廣播服務（CBS）、手機簡訊（LBS）、市話及民防廣播系統進行通知，同時透過國家災害科技中心民生示警公開資料平台，與警察廣播電台提供演習訊息，民眾若收到訊息不用驚慌。如果在演習期間行經演習區域，亦請配合現場交通管制措施。

由於國內仍受疫情影響，原能會說，將運用網路科技技術，9月9日廠內演練視察與評核作業採行遠距視訊方式進行，9月10日廠外演練則輔以網路線上直播方式，讓更多民眾了解政府應變作為。