全台創紀錄最大面積 嘉義12萬公頃國有林獲FSC驗證

林務局今天宣布，嘉義林區管理處全區面積超過12萬公頃的國有林地，自然保育、林地工程、勞動權益及社區溝通等項目都達到永續經營標準，歷經近三年努力，今年獲得FSC（國際森林管理委員會）國際驗證，這也是台灣史上通過此驗證的國有林最大面積紀錄，有助產業發展，也代表發展人工產業林的決心。

此次通過驗證的嘉義林管處，林地範圍橫跨南投、雲林、嘉義、台南、高雄五縣市，總計12萬4408公頃，其中一成五為林木經營區，可供經濟木竹生產，其他為生態保護、森林育樂或林下經濟。嘉義林管處長張岱表示，FSC是全球兩大森林驗證系統之一，在國際間深具公信力，最重視的勞工權益、公民參與、原住居民權利與資訊公開等普世價值。

林務局長林華慶表示，FSC驗證強調經濟可行、社會公平、環境永續，相較其他國際森林驗證系統，關注面向最廣，要求也最嚴格，林務局106年宣示「國產材元年」，啟動人工林產業振興等計畫，希望提高木材自給率，減少對熱帶國家進口木材的倚賴，獲得驗證後，更有助推動人工林產業經營。

台灣森林認證發展協會副理事長李俊彥說，森林經營驗證是運用市場機制促進永續經營，通過FSC驗證後，可提升林木價值、增加產品競爭力，更可為台灣森林環境保護與社區發展創造正面形象。