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阿里山觸口遊客中心獲國際設計舞台銀獎 傳遞台灣之美

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山國家風景區管理處提報阿里山觸口遊客中心，參選「2021Muse Design Awards」設計競賽，勇奪銀獎。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處提報阿里山觸口遊客中心，參選「2021Muse Design Awards」設計競賽，勇奪銀獎。圖／阿管處提供

觀光局阿里山國家風景區管理處提報阿里山觸口遊客中心，參選「2021Muse Design Awards」設計競賽，勇奪銀獎，在全球4876件參賽作品中脫穎而出，室內設計類別奪銀獎，讓台灣設計軟實力，再度被世界看見。

阿管處為讓遊客中心成為更好旅遊諮詢處，今年重新整修，將阿里山六大主體鐵路、生態、原民、浪漫、茶及咖啡，以更貼近遊客特性方式呈現，結合產業推展區、休息空間及旅遊諮詢區等，以原創插圖、多媒體裝置及實物模型設計形式展現。

另更將既有展示品升級，並新創加入光影生態櫥窗，集結阿里山特有生態，如山椒魚、貓頭鷹、阿里山鴝及白面鼯鼠及藍腹鷴等，若隱若現，近距離觀看，藉玻璃板特殊結構讓視覺受影響看不清楚，只有退後、遠離才能看得更清楚，呼應人與生態環境關係，人類尊重生態才能維護生態自然環境完整及永續性。

另一個亮點是剪影森林互動區，靈感來自1965年作品"Le BlancSeing"由藝術家勒內·馬格利特創作，遵循超現實主義形式，對現實軀體、影子、山、森林等元素進行解剖、錯位和重構，讓阿里山意象超越現實，在與現實的互動中產生新的感官詮釋。

人和光影通過空間重塑，將原本幽暗幽閉遊客中心改造成適合父母、孩子和遊客的明亮舒適的地方。處長洪維新說，感謝2021MuseDesignAwards的肯定，得獎向世界傳遞台灣的美，讓世界看見台灣，更多資訊請上阿管處官網或「阿里山新印象」粉絲專頁。

阿里山國家風景區管理處提報阿里山觸口遊客中心，參選「2021Muse Design Awards」設計競賽，勇奪銀獎。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處提報阿里山觸口遊客中心，參選「2021Muse Design Awards」設計競賽，勇奪銀獎。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處提報阿里山觸口遊客中心，參選「2021Muse Design Awards」設計競賽，勇奪銀獎。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處提報阿里山觸口遊客中心，參選「2021Muse Design Awards」設計競賽，勇奪銀獎。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處提報阿里山觸口遊客中心，參選「2021Muse Design Awards」設計競賽，勇奪銀獎。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處提報阿里山觸口遊客中心，參選「2021Muse Design Awards」設計競賽，勇奪銀獎。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處提報阿里山觸口遊客中心，參選「2021Muse Design Awards」設計競賽，勇奪銀獎。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處提報阿里山觸口遊客中心，參選「2021Muse Design Awards」設計競賽，勇奪銀獎。圖／阿管處提供

阿里山 國家風景區

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