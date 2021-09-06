聽新聞
test
0:00 / 0:00
阿里山觸口遊客中心獲國際設計舞台銀獎 傳遞台灣之美
觀光局阿里山國家風景區管理處提報阿里山觸口遊客中心，參選「2021Muse Design Awards」設計競賽，勇奪銀獎，在全球4876件參賽作品中脫穎而出，室內設計類別奪銀獎，讓台灣設計軟實力，再度被世界看見。
阿管處為讓遊客中心成為更好旅遊諮詢處，今年重新整修，將阿里山六大主體鐵路、生態、原民、浪漫、茶及咖啡，以更貼近遊客特性方式呈現，結合產業推展區、休息空間及旅遊諮詢區等，以原創插圖、多媒體裝置及實物模型設計形式展現。
另更將既有展示品升級，並新創加入光影生態櫥窗，集結阿里山特有生態，如山椒魚、貓頭鷹、阿里山鴝及白面鼯鼠及藍腹鷴等，若隱若現，近距離觀看，藉玻璃板特殊結構讓視覺受影響看不清楚，只有退後、遠離才能看得更清楚，呼應人與生態環境關係，人類尊重生態才能維護生態自然環境完整及永續性。
另一個亮點是剪影森林互動區，靈感來自1965年作品"Le BlancSeing"由藝術家勒內·馬格利特創作，遵循超現實主義形式，對現實軀體、影子、山、森林等元素進行解剖、錯位和重構，讓阿里山意象超越現實，在與現實的互動中產生新的感官詮釋。
人和光影通過空間重塑，將原本幽暗幽閉遊客中心改造成適合父母、孩子和遊客的明亮舒適的地方。處長洪維新說，感謝2021MuseDesignAwards的肯定，得獎向世界傳遞台灣的美，讓世界看見台灣，更多資訊請上阿管處官網或「阿里山新印象」粉絲專頁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言