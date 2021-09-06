守護醫護 疼惜台灣 大金空調再捐150台空氣清淨機助振興醫院、桃園榮總

疫情持續全球蔓延，台灣也難以置身事外，不只全民持續努力積極防疫，也提升了對室內空氣潔淨的關注。而醫院是為健康把關的場所，同時也是辛苦的第一線醫療人員長時間工作的環境，因此，醫療院所的室內空氣品質更應該特別被重視。和泰大金空調董事長蘇一仲持續關心疫情第一線醫護人員，於9月初分別捐贈台北振興醫院100台、桃園榮總50台大金閃流放電空氣清淨機，並由和泰大金空調總經理林鴻志代表捐贈。蘇一仲董事長也趁此機會表達出對醫療人員的辛苦深深感到尊敬，「醫師照護病人，但誰來照護醫師的健康，這就是我們大金應該負起的社會責任。」

本次捐贈的大金空氣清淨機，為經過第三方專業實驗室測試、擁有日本大金獨家「閃流放電」技術的機種，可產生具有強效氧化分解力的高速電子，對於PM0.3、異味，灰塵、過敏性物質，細菌和病毒去除率高達99.9%。

振興醫院院長魏崢表示，感謝大金空調所捐贈的百台空氣清淨機，將放置在門診區每個診間，創造最安心清淨的環境，唯有健康的醫護人員才能提供更優質的醫療服務予民眾。榮總桃園分院院長盧星華也表示，此次獲贈50台空氣清淨機，可提升全院的空氣品質，非常感謝大金空調對於醫護同仁以及就醫民眾的關心，造福更多民眾。而為了感謝榮總桃園擔任桃園巨蛋大型疫苗接種站任務，和泰大金總經理林鴻志當場也宣布再加碼捐贈10台雙倍閃流放電空氣清淨機。