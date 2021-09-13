等不及5倍券發放，民眾先狂搶台電第三波回饋好禮

好消息！國人不用熬到十月等領振興5倍券，先參與台電活動就有機會獲得全球熱銷千萬台的Sony PS5遊戲機、Gogoro電動機車或是來場國內旅遊！

台電推出「APP繳電費 e起賺回饋」活動，總回饋價值高達新臺幣900萬元，已吸引不少民眾搶賺銀點來兌換抽大獎的機會。 圖／台灣電力公司 提供

台灣電力公司為鼓勵民眾善用台電數位化服務，今(110)年舉辦之「APP繳電費 e起賺回饋」活動祭出第三波好禮回饋，民眾只需於9/30前下載並成功註冊「台灣電力 APP」或「電力即點 APP」，並使用行動支付繳交電費或是申請電子帳單後至活動網站登記，就有機會抽中Sony PS5、任天堂Switch、Gogoro電動機車以及萬元旅遊金等多項讓人夢寐以求的商品，總回饋價值高達新臺幣900萬元；消息一出，已吸引不少民眾加入活動，搶賺銀點來兌換抽大獎的機會。

使用多元支付工具繳電費，還能抽Gogoro電動機車！向來習慣到便利超商或銀行臨櫃繳交電費的你，在疫情期間，政府祭出減少出門的政策宣導時，是不是發現出門繳費其實非常不方便呢？

這回，不如趁著台電推出「APP繳電費 e起賺回饋」第三波好禮回饋活動，只要下載、註冊「台灣電力 APP」，在家就能以信用卡繳費，或是掃瞄帳單上的QR Code，透過行動支付繳電費，既可享受台電數位服務帶來的便利性；若再搭配下載「電力即點 APP」，除了可獲得銀點外還可以再獲得一張Sony PS5遊戲機套裝組抽獎券，銀點目前可用來兌換任天堂Switch、Gogoro電動機車、空氣清淨機、除塵蟎吸塵器等其他熱銷商品的抽獎券。

目前，台電已與「街口」、「LINE Pay一卡通」、「歐付寶」、「Pi拍錢包」、「橘子支付」、「ezPay簡單付」等6家行動支付APP及「台灣Pay」合作開辦行動支付繳電費服務，即便現在旅居國外或是在繳費期限的最後一天才發現電費未繳，你都能從容不迫地立刻繳電費，大幅提高繳費方便性。

下載台灣電力 APP，親身感受台電便民服務除了廣增多元化的繳交電費方式，下載「台灣電力 APP」的民眾還會驚訝地發現APP裡提供電費預繳、電費即查即繳、搬家結算、用電管理、停電報修及發票歸戶等多項便民服務功能。

例如：如果你是包租公或包租婆，「電費即查即繳」功能，可讓你只須動動手指頭，隨即就能將所有電費立馬繳清；而一般民眾或商家每次搬家常會遇到需要提早抄表結算的狀況，現在也能「搬家結算」功能中，直接輸入自行抄錄的電表指數，APP就會自動計算並顯示結算費用，你就能線上使用信用卡或至超商繳費；同樣的，當你的新住處或新店舖已辦理申請用電、新裝或增加用電設備時，也可進入台灣電力APP「我的案件」綁定案號後，查詢案件進度，點選待繳費之案件，就能立刻繳納申請費用。

推薦目前備受民眾青睞的3項APP功能：◆「停電報修」：若碰上停電或台電設備異常問題，不用再打客服電話，僅需透過APP申報，待台電派員搶修時，還會透過APP推播搶修進度。◆「繳費」很適合容易忘東忘西、經常漏繳費用的民眾，或是經常出差、容易忘記繳電費者，e手操作輕鬆付，以及精打細算，希望獲取行動支付點數回饋的消費者，更可透過台灣電力APP以信用卡繳費，即有資格獲得以行動支付活動方案之點數回饋。◆「我的帳單」：可隨時查詢最新一期或歷史帳單，亦透過視覺圖表，輕鬆了解和去年同期相比，用電量是增加或減少，不僅可協助養成節約用電的好習慣，還能參加台電的「節電獎勵活動」，直接抵扣電費呢！

民眾可在家APP操作，既方便又快速。 圖／台灣電力公司 提供

申辦電子帳單活動，既愛地球又可抽萬元旅遊金值得一提的是，於「APP繳電費 e起賺回饋」第三波好禮回饋活動期間（即日起至9/30截止），若再加碼申辦電子帳單後至活動網站登記，該筆交易即可再獲得1次抽獎機會，而幸運者將可獲得「雄獅旅行社新臺幣 10,000 元旅遊金」，既能響應環保愛地球，還有萬元旅遊金免費等你拿！

心動，就要馬上行動！現在立刻拿出手機進入「APP繳電費 e起賺回饋」活動官網（https://rewardpoints.taipower.com.tw/site/index），點進「活動辦法」，完成下載並成功註冊「台灣電力APP」或「電力即點APP」的A任務、使用行動支付繳電費的B任務和申辦電子帳單的C任務，即可獲得「電力即點APP」銀點兌換抽獎券；同時，別忘了還有一項特殊任務：以電子帳單繳費後至活動網站登記，把握賺取萬元旅遊金的難得機會喔！

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